15 и 16 апреля в Комсомольском районном суде г. Тольятти продолжились слушания по уголовному делу о хищении 86 млрд рублей с «Тольяттиазота», сообщает портал ТЛТгород.

Бывшие совладельцы предприятия – Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер – проходят по делу обвиняемыми. С помощью подконтрольных офшорных фирм они выводили деньги из тольяттинского предприятия и уклонялись от уплаты налогов в России. Все обвиняемые в настоящее время скрываются в Европе и США.

На заседании адвокаты защиты продолжили предоставлять суду свои доказательства по делу. Оглашались документы, поступившие из Вестминстерского суда в Лондоне. Адвокат потерпевшей стороны обратил внимание суда, что Владимир Махлай, находясь под присягой в Вестминстерском суде, признал факт владения контрольным пакетом акций «ТоАЗа» в 2008 году. При этом адвокаты Махлая целый год пытались доказать обратное.

Представленным суду процессуальным документом Лондон отказал в экстрадиции Владимира Махлая и Евгения Королёва. В документе приводились ничем не подкреплённые выводы Вестминстерского суда о том, что Махлай и Королёв оказались подсудимыми по уголовному делу, так как российская власть якобы видит в их бизнесе политическую угрозу. «Важной особенностью заказного уголовного преследования является «телефонное правосудие», представляющее собой способ влияния представителей исполнительной власти на рассмотрение дела в суде», говорится в решении магистратского суда.

На второй день слушаний в суд неожиданно явился иностранный представитель гражданского ответчика – Кипрской офшорной компании «Фародот» – гражданин Греции Кремер Маркелос. Для работы в качестве представителя он почему-то прибыл в Россию по туристической визе, и был остановлен работниками ФМС на выходе из суда. Вероятно, за нарушение миграционного законодательства России он будет депортирован и ему откажут ему в дальнейшем въезде в РФ.

На слушаниях также была озвучена характеристика Евгения Королёва. Он начал свой путь экономистом в Фонде федерального имущества, в то время, когда в 90е годы начинался процесс приватизации акций «ТоАЗа». Именно тогда на Королёва обратил внимание Руководитель Фонда Федерального имущества по Самарской области Корнилов, ранее допрошенный по уголовному делу в качестве свидетеля, а также руководящий работник этой организации – Макаров, позже ставший финансовым директором «ТоАЗа». В то время Владимир Махлай начал процесс по установлению контроля над мажоритарным пакетом акций «ТоАЗа», и Королёв ему в этом здорово помог. Махлаи привлекли Королёва к работе в дочерних структурах «ТоАЗа» и доверили руководить предприятиями, осуществляющими учет акций предприятия.

Поддержка Королёва позволила семье Махлаев и Циви быстро аккумулировать акции «ТоАЗа», в том числе с использованием мошеннических схем. Так, в конце 90х годов при содействии Королёва из реестра «ТоАЗ» незаконно была исключена ирландская компания «Евротоаз лимитед», которая инвестировала в приобретение 10% акций завода более 20 млн долларов США. После установления корпоративного контроля над «Тольяттиазотом» стали применяться незаконные схемы по завладению выручкой предприятия, по которым основная продукция «ТОАЗа» в 2008–2011 гг. продавалась аффилированной швейцарской фирме Nitrochem Distribution AG по заниженным ценам, а затем перепродавалась на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница выводилась из-под налогообложения в России и, по версии обвинения, распределялась через подставные офшорные фирмы между обвиняемыми – совладельцами «ТоАЗа» – Владимиром и Сергеем Махлаями, гендиректором завода Евгением Королевым, владельцем Ameropa AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Distribution AG Беатом Рупрехтом-Ведемайером.

В конце 2012 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере на заводе «Тольяттиазот». По этому делу Евгению Королеву предъявили обвинение в мошенничестве, причинившем заводу ущерб в $550 млн. Спустя год против Королева завели еще одно уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями» по факту вывода из «ТоАЗа» наиболее ликвидных активов – метанолового производства вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Тогда по искам основного потерпевшего следствие арестовало через суды почти все активы «ТоАЗа», в том числе и счета, через которые уже находившиеся за границей владельцы и акционеры получали многомиллионные дивиденды. Нанесённый предприятию суммарный ущерб оценивается экспертами в $1,5 млрд. Евгения Королёва тогда тоже заочно арестовали и объявили в международный розыск. Однако в январе 2013 года гендиректор «ТоАЗа» срочно отправился в Лондон «в служебную командировку», из которой так и не вернулся. В декабре 2014 года суд заочно арестовал и других руководителей «Тольяттиазота» — председателя совета директоров Сергея Махлая, совладельца Владимира Махлая, главу Ameropa Андреаса Циви и директора Nitrochem Беата Рупрехта.

Добавим, слушания в Комсомольском районном суде по уголовному делу о хищении 86 млрд рублей с «Тольяттиазота» на этой неделе продолжатся.

По материалам информационного портала ТЛТгород.