Фестиваль «Пластилиновый дождь» отменен из-за отсутствия средств

Вчера, 14:58

1 августа на странице фестиваля "ВКонтакте" появилось сообщение:

Дорогие зрители и участники фестиваля!

Наступил август, и вопросов про фестиваль поступает все больше. Пришло время ответить на них.Сообщаем вам, что в 2019 году фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь" проводится не будет.

Организация фестиваля - дело очень сложное и финансово затратное. В этом году не выделили средства на его проведение.От всего сердца благодарим всех вас, кто был с нами все эти годы, кто поддерживал нас в тяжелые годы и ждет фестиваля!

Но мы не опускаем руки и искренне надеемся, что в следующем году фестиваль вернется в наш город, станет еще лучше и интреснее для вас, любимые наши зрители

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