Старт и финиш забегов проходили на Волжском проспекте у бассейна ЦСКА. Беговые трассы пролегли по улицам Горького, Вилоновской, Волжскому проспекту, Лесной и Северо-восточной магистрали.

Фестиваль "Королева спорта" проходил в Самаре в 9-й раз. В соревнованиях приняли участие около 1700 человек, что вдвое превысило количество участников в прошлом году. В их числе — 350 детей до 10 лет. Возраст участников составил от 2 до 80 лет. В Самару на забег приехали представители более 90 населенных пунктов России и Казахстана. Также на старт вышли иностранные студенты самарских вузов.

Стартующие могли выбрать дистанцию на любой вкус: 600 метров для детей, от 1586 метров до 21,1 км для взрослых. Несколько десятков бегунов приняли участие в костюмированном забеге: на старт выходили принцессы, клоуны, зайчики и Красная шапочка. Трассу длиной 10 км пробежал даже "участник Октоберфеста" с бутылкой безалкогольного пива в руках.