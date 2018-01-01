Есть жалобы? Добро пожаловать! В Самаре открыта приемная Председателя Следственного комитета России

Вчера, 17:35

С любыми жалобами на работу следствия и с просьбами о защите прав и свобод граждан можно обратиться в приемную председателя Следственного комитета России.

Приемная расположена на улице Степана Разина, 37, в здании регионального Следственного комитета, в кабинете приема граждан.

Все обращения, поданные через приемную, регистрируются в особой книге учета, после чего в семидневный срок направляются в Управление по рассмотрению обращений граждан и документационному обеспечению Следственного комитета Российской Федерации.

Обращаться в приемную можно без предварительной записи в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (понедельник — четверг) и с 10:00 до 16:00 (пятница) с перерывом на обед с 13:00 до 13:45.

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Есть жалобы? Добро пожаловать! В Самаре открыта приемная Председателя Следственного комитета России
Предварительной записи не требуется.
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