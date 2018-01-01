Сергей Ивачёв, известный как "Начкар", получил за избиение Керимова и разбой в Оренбурге 6 с половиной лет колонии строгого режима. Об этом пишет "Самарское Обозрение".

На основании показаний "Начкара" ранее был осужден лидер «законовских» Сергей Гафуров.

Ивачёва задержали за преступление, совершенное в другом регионе. В марте 2017 года в Оренбурге неизвестные напали на автомобиль, в котором находились водитель и охранник-инкассатор самарской компании «Оптима-Волга». Один из преступников был ранен и позднее погиб. В убитом опознали близкого «законовскому» ОПС бывшего полицейского Павла Тупикова.

Несколько лет назад и Тупиков, и его хороший знакомый Ивачёв отрабатывались силовиками на возможную причастность к расстрелу сотрудников ЧОП «Гром» на рынке в 15-м микрорайоне.

Ивачёв при налете в Оренбурге тоже был ранен, и около полугода скрывался от правоохранителей, занимаясь самолечением в подполье. Однако осенью 2017 года "Начкара" все-таки задержали и этапировали в соседний регион.

По приговору Ленинского райсуда Оренбурга в январе 2018 года Ивачёв получил 5 лет 9 месяцев колонии строгого режима.

Уже под стражей Начкар дал признательные показания по делу об избиении Керомова, датированном весной 2016 года. За подстрекательство к совершению этого преступления недавно были осуждены лидер «законовского» ОПС Сергей Гафуров и близкий ему Игорь Семин. Показания на них дал Ивачёв.

Дело "Начкара" слушалось особым порядком судьей Железнодорожного райсуда Анастасией Авциной. В ходе прений прокурор попросила Ивачёву 5 лет колонии, что в сложении с уже назначенным сроком должно было дать 8 лет.

Окончательный приговор суда — 6 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима.

Второй исполнитель «заказа» на Керимова — рецидивист Владимир Волков — получил срок в колонии особого режима еще год назад.