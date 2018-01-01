Сегодня, 11:00
4 марта, в Тольятти прошел турнир "Битва на Волге-3". В главном поединке российский тяжеловес Александр Емельяненко встречался с поляком Шимоном Байором.
Емельяненко через три минуты после начала поединка отправил поляка в нокаут, а потом провел добивание. Рефери остановил бой.
Для Емельяненко это третья досрочная победа после его освобождения из тюрьмы. Он отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта.
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