4 марта, в Тольятти прошел турнир "Битва на Волге-3". В главном поединке российский тяжеловес Александр Емельяненко встречался с поляком Шимоном Байором.

Емельяненко через три минуты после начала поединка отправил поляка в нокаут, а потом провел добивание. Рефери остановил бой.

Для Емельяненко это третья досрочная победа после его освобождения из тюрьмы. Он отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта.