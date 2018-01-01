Емельяненко победил в "Битве на Волге-3" за три минуты

Сегодня, 11:00

4 марта, в Тольятти прошел турнир "Битва на Волге-3". В главном поединке российский тяжеловес Александр Емельяненко встречался с поляком Шимоном Байором.

Емельяненко через три минуты после начала поединка отправил поляка в нокаут, а потом провел добивание. Рефери остановил бой.

Для Емельяненко это третья досрочная победа после его освобождения из тюрьмы. Он отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта.

ТАКЖЕ
в рубрике

Газон на "Самара Арене" будет из немецкого мятлика и райграса

Спартаковские фаны недовольные отменой матча блокировали автобус команды

До 3000 спартаковских болельщиков ожидают 28 февраля на "Металлурге"

Наша доблесть. Самарский болельщик рассказал, как один побил десять канадцев и все ему поверили

НОВОЕ НА САМАРА.РУ
"Прогресс" под пресс. Таможенники обнаружили 15 миллионов неуплаченных поставщиком РКЦ
Производственную линию поставили на "Прогресс" по частям, чтоб не платить таможенный сбор.
Емельяненко победил в "Битве на Волге-3" за три минуты
Русский боец нокаутировал поляка Шимона Байора
© 2009-2018 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.