Елизавета Кенешова - самарский Иван Голунов

Вчера, 17:05

11 июля, Самарский областной суд оставил в силе обвинительный приговор студентке Елизавете Кенешовой, дважды оправданной присяжными. Мотивировочная часть решения пока не опубликована и не передана адвокатам, сообщает Volga News.

Дело Кенешевой и гражданина Азербайджана Ниджата Нагиева по обвинению в сбыте наркотика мефедрона рассматривалось в Ленинском районном суде под председательством судьи Владимира Суркова.

В сентябре 2017 г. Нагиева задержали сотрудники ФСБ при получении на почте посылки с мефедроном, пришедшей из Санкт-Петербурга на имя Кенешевой. По словам девушки, оформить посылку на свое имя ее попросила приятельница Наргиз Мамедова, так как сама перед свадьбой уезжала на родину. В посылке, по словам просившей, была косметика.

Нагиев заявлял на допросе, что Кенешова не имеет отношения к наркотику, и девушка проходила по делу как свидетельница.

Однако через несколько месяцев задержали Мамедову. В апреле 2018 г. она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и должна была изобличить соучастников. В итоге Мамедова показала, что Кенешова участвовала в их с Нагиевым "бизнесе". После этого и мужчина изменил свои показания в отношении студентки.

Как сообщил сам Нагиев, летом 2017 г. он из-за материальных затруднений согласился делать закладки наркотика. Руководила бизнесом его знакомая Наргиз Мамедова. Ее уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Кенешова вины не признает и уверяет, что к наркоторговле не имела никакого отношения.

В декабре прошлого года коллегия присяжных оправдала ее полностью, и ее должны были тут же освободить в зале суда. Однако судья не позволил присяжным огласить вердикт и через несколько дней вообще распустил коллегию, оставив женщину под стражей.

В апреле 2019 г. ситуация с присяжными повторилась: поначалу равенством проголосовавших заседателей Кенешова вновь была оправдана, но на следующий день одного присяжного склонили изменить свое мнение.

В результате судья назначил дважды признанному присяжными виновным Нагиеву наказание в виде четырех лет лишения свободы, а дважды оправданной Кенешовой - восемь лет.

Приговор Самарского областного суда стал одной из самых обсуждаемых новостных тем в России. Материалы по "делу Кенешовой" вышли на федеральных медиа. В публикациях, обстоятельства дела сравнивают с известным делом Ивана Голунова.

ТАКЖЕ
в рубрике

Директор "ТоАЗ" ушел с поста перед приговором

Владельцы ТОАЗа не хотят отдавать заводу похищенные 77 миллиардов рублей

Как выводили деньги из "АктивКапитал Банка"

Авторитет Ильич рассказал, кто его заказал

НОВОЕ НА САМАРА.РУ
Дмитрий Азаров встретился с новым председателем Арбитража Сергеем Каплиным
Сергей Каплин работает в судебной системе с 2001 года.
Елизавета Кенешова - самарский Иван Голунов
Девушку дважды оправдали присяжные, но суд дал 8 лет.
© 2009-2018 Губернский портал Самара.ру 
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.