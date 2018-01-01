Став мэром, Елена Лапушкина заработала за год на полмиллиона больше. Об этом пишет "Самарское Обозрение"

Глава Самара Елена Лапушкина заработала в прошлом году 2 484 673 рублей, что на 518 тысяч больше, чем в 2017-м.

Декларация опубликована на сайте городской администрации. Стоит напомнить, что 2018-й стал первым годом работы Елены Лапушкиной в должности мэра. До этого она в течение нескольких лет возглавляла Железнодорожный район областного центра.

Практически все эти годы будущий мэр декларировала в собственности только один объект недвижимого имущества — квартиру площадью 30,9 кв. м, которая осталась у нее и в новой отчетности. Еще одной квартирой площадью 47,3 кв. м Елена Лапушкина пользуется, но не владеет. Автомобилей в собственности у главы города нет.