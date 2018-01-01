Глава Самары Елена Лапушкина проводила вчера, 5 марта, встречу с жителями Ленинского района.

Среди обсуждаемых вопросов была и точечная застройка - в районе регулярно нарушаются строительные регламенты. Елена Лапушкина подчеркнула, что точечная и многоэтажная застройка – серьезная тема, решения по каждому конкретному объекту должны приниматься только после детальных обсуждений с общественностью и представителями архитектурного сообщества.

Елена Лапушкина:

По долгу своей работы я очень часто сталкиваюсь с этими вопросами и знаю, насколько это болезненно воспринимается жителями, - сказала Елена Лапушкина. – Смею вас заверить: в настоящий момент ни по одному из этих объектов комиссия по застройке и землепользованию не собиралась, решение об отклонении от предельных параметров строительства не принято, никакие документы мною не подписаны. Мы однозначно вынесем эти вопросы на заседание Градостроительного совета, выслушаем мнение профессиональных архитекторов, изучим позицию жителей и только после этого примем окончательное решение.