13 мая, в Самарском гарнизонном военном суде началось рассмотрение уголовного дела экс-полковника УФСБ Павла Чермашенцева, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. До своего задержания Чермашенцев возглавлял отдел "М", курировавший деятельность правоохранительных органов, МЧС и других невоенизированных структур.

Чермашенцев был арестован вместе с коллегами Сергеем Гудованным и Алексанром Переточкиным. Дело было возбуждено по статье "Получение взятки в особо крупном размере".

В ходе расследования Павел Чермашенцев заключил досудебное соглашение со следствием, полностью признав свою вину и дав показания против своего бывшего коллеги Сергея Гудованого. Пошедшего на сотрудничество экс-полковника отпустили под домашний арест, а его дело было выделено в отдельное производство.

Дело Чермашенцева могли рассматривать в суде в особом порядке, что влекло значительную минимизацию наказания. Однако на состоявшемся заседании, обвиняемый заявил, что соглашение заключил под давлением и его не подтверждает, что у него больная жена и ему было необходимо срочно выйти из СИЗО. Якобы в связи с этим он был вынужден подписать нужные следствию показания.

Теперь суд будет проходить в обычном режиме, то есть с предъявлением суду доказательств его вины и их оценкой. И раз соглашение расторгнуто, его будут судить уже не отдельно, а совместно с остальными обвиняемыми.

Экс-коллега Чермашенцева — полковник Гудованный также теперь обвиняется в мошенничестве, а не во взятке. Видимо, он все-таки убедил следствие, что "никогда интересами службы не торговал", взяток не брал, но факт мошенничества не отрицал. Он и его адвокат сейчас, после завершения расследования, знакомятся с материалами дела. После окончания процедуры уголовное дело будет направлено на утверждение в прокуратуру.