29 октября 2019 года Басманный районный суд города Москвы вынес решение о продлении содержания под арестом бывшего председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова до 1 февраля 2020 года. Об этом сообщает портал TLTgorod. Правоохранительные органы России продолжают расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства завода «Тольяттиазот», аффилированных ему предприятий и финансовых структур. Дело возбуждено 16 мая 2019 года на основании имеющихся материалов и расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем; мошенничество; уклонение от уплаты налогов). Указанные преступления в зависимости от роли каждого инкриминируются Владимиру Махлаю, Александру Макарову, Евгению Королеву, Александру Коренченко, Александру Попову, Сергею Махлаю, Ольге Камашевой, Алексею Виноградову, Ксении Балашовой, Андрею Мизгиреву, Людмиле Милосердовой, Эндрю Циви и другим их соучастникам.

Александр Попов - бывший председатель правления "Тольяттихимбанк". Он, в отличии от своих подельников – отца и сына Махлаев, сбежавших из России несколько лет назад, остался в стране и продолжал руководить финансовой структурой, уверенный в своей безнаказанности. По версии следствия, Попов занимался финансовым управлением ОПС. Подконтрольный преступникам «Тольяттихимбанк», под руководством Попова, обналичивал выведенные с предприятия средства, управлял офшорами, принадлежащими Махлаям и Циви, отмывал деньги – выдавал кредиты аффилированным организациям, возвращая в банк уже как вполне легальную прибыль. Часть отмытых и обналиченных таким образом денежных средств направлялась на коррупционные цели, годами помогавшие преступной группе уходить от ответственности.

Ярким примером такой коррупционной деятельности стала история с обвинениями в адрес миноритария «ТоАЗ», владеющего пакетом акций завода в 0,00019%, Евгения Седыкина. По информации одного из адвокатов Сергея Махлая, беглый олигарх готов был заплатить несколько миллионов рублей, чтобы Седыкин получил реальный тюремный срок. Деньги шли на отзыв нотариальной подписи с документов, заверенных у нотариуса Яны Лабунец, на «работу» с одним из руководителей управления СК по Самарской области по решению вопроса о возбуждении уголовного дела против Седыкина, на помощь рассматривавшей дело судье Лайсян Гиниятуллиной в принятии «правильного решения». Донести до нужных людей необходимость сотрудничества с группой Махлаев взялся адвокат Денис Симачев по прозвищу «Дизайнер». Известно, что этого юриста, умеющего устанавливать «особые» доверительные отношения, могут подсылать для решения «деликатных» вопросов, связанных с «заносами».

Коррупция, которую долгие годы поддерживала преступная группа Махлаев, не могла не сказаться и на техническом состоянии оборудования завода. Из-за хронического дефицита финансирования часть производственных активов регулярно простаивает из-за поломок. Утечки аммиака и других вредных веществ в цехах стали печальной обыденностью на «ТоАЗе». И это – при полном отсутствии экспертиз промышленной безопасности местным управлением Ростахнадзора. Сотрудники «ТоАЗа» сообщили, что за то, чтобы инспекторы надзорного ведомства не приходили на завод с проверками, недавно ушедший в отставку глава ведомства Михаил Михайлин на протяжении многих лет получал ежемесячные вознаграждения от руководства завода, которые, по некоторым данным, достигали десятков миллионов рублей в месяц. И вот итог: с 2014 года на заводе произошло около 10 аварий, в том числе очень серьезных.

Арестованный Александр Попов руководил схемой вывода денежных средств и активов с «Тольяттиазота». При помощи сотен сделок дорогостоящее оборудование и земельные участки, принадлежавшие «ТоАЗу», были обесценены и переданы в собственность подставной компании, которая контролировалась Андреасом Циви и его офшорами. Только от этих действий завод потерял более 10 миллиардов рублей.

Ранее, в 2012 году было возбуждено уголовное дело в отношении бывших руководителей «ТоАЗа» отца и сына Махлаев и Евгения Королева, владельцев иностранных компаний-посредников Беата Рупрехта и Андеаса Циви по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. Преступные действия были связаны с хищениями значительной части прибыли «Тольяттиазота» при перепродаже продукции предприятия на экспорт, совершенные в 2008-2012 гг. 5 июля 2019 г. по этому уголовному делу суд приговорил подсудимых к 8,5-9 годам лишения свободы. Кроме того, суд обязал фигурантов дела возместить «ТоАЗу» ущерб в сумме свыше 77 млрд рублей. Приговор вынесен заочно, так как преступная группа долгое время скрывается за границей.

Расследование этого сложного дела длилось более пяти лет и находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение утвердил замгенпрокурора Виктор Гринь. В рамках этого дела Александр Попов вызывался на допросы в качестве свидетеля, а после возбуждения в мае 2019 года нового уголовного дела по 210 ст. УК РФ правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело, Попов стал подозреваемым. Почувствовав неотвратимость наказания, банкир попытался скрыться. Следователи задержали Александра Попова в столичном аэропорту Внуково, откуда он собирался вылететь в Грузию. Не исключено, что Попов собирался скрыться от правосудия в Доминиканской Республике, паспорт которой он приобрел незадолго до этого.

По данным следствия, банкир обладает большим влиянием и пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членов преступного сообщества. Находясь на свободе, он может оказывать давление на бывших подчиненных, которые проходят по делу свидетелями. Принимая во внимание тот факт, что Александр Попов может скрыться от следствия, суд вынес решение поместить его в СИЗО. Последними судебными решениями срок ареста был продлен до 1 ноября этого года.

Содержание под арестом экс-банкира («Тольяттихимбанк» 14 октября сменил председателя правления) дает надежду, что правоохранительные органы смогут провести полное и объективное следствие и соберут достаточное количество информации и доказательств неправомерной деятельности финансового учреждения в цепочке хищений средств «Тольяттиазота». Попов, начавший давать признательные показания, уже успел сообщить, что в преступную деятельность его вовлек Сергей Махлай.

Действия преступного сообщества, организованного Махлаями, наносили огромный ущерб не только предприятию, но и государству. Преступники прибегли к занижению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль ОАО «Тольяттиазот» при помощи незаконных сделок по реализации продукции через аффилированный с предприятием офшор по существенно заниженным ценам. От таких действий общая сумма недоплаченных предприятием налогов с 2008 по 2013 год, согласно решениям арбитражных судов, вступившим в законную силу, превысила 3,5 млрд рублей.

Не остался в стороне и Попов, которого также подозревают в совершении преступлений, направленных на уклонение от уплаты налогов. Экс-банкир принял участие в схеме, в которой две российские компании, которыми руководили родственники и близкие знакомые Махлаев, продали ценные бумаги «ТоАЗа» подконтрольному Циви кипрскому офшору Borgat Investments Limited по цене в тысячу раз ниже рыночной. Фирмы в общей сложности занизили свою налоговую базу на 1,7 млрд руб., недоплатив в российский бюджет 327 млн руб. налогов. По данным следствия все операции проводились в АКБ «Тольяттихимбанк» при непосредственном контроле высшим руководством банка.

Расследование уголовных дел в отношении бывших владельцев «ТоАЗа», руководителей аффилированных структур и подконтрольного «Тольяттихимбанка» является частью реализации государственной политики, направленной на борьбу с незаконным выводом средств за границу, отмыванием и легализацией доходов, полученных преступным путем, и коррупцией.

За первые шесть месяцев 2019 года правоохранительные органы выявили более 69 тысяч преступлений экономического характера, в том числе коррупционной направленности, нанесших российской экономике существенный ущерб. По словам председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, необходимо пресекать злоупотребления, которые совершают недобросовестные субъекты коммерческой деятельности, если своими действиями они наносят ущерб государству либо иным лицам. Такие преступления зачастую совершаются под видом или в процессе законных хозяйственных операций. При этом коррупция тормозит развитие российской экономики, расширяет теневую экономику и уменьшает налоговые поступления, – считает Бастрыкин.

Расследуемым делам уделяется сегодня более пристальное внимание именно потому, что преступления в сфере экономики являются мощнейшим отрицательным фактором, подрывающим экономическую, а значит, национальную безопасность России.