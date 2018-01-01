Церемония чествования финалистов и победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области-2018» прошла 12 марта, в самарской филармонии.

Финалистами конкурса стали пять человек: учитель информатики образовательного центра «Южный город» Екатерина Балькина, учитель истории и обществознания сызранской школы №29 Михаил Артамонов, учитель начальных классов школы №86 Тольятти Наталия Кагарманова, учитель технологии самарской школы №86 Ирина Леонтьева, а также учитель французского языка самарской гимназии №3 Елена Смирнова.

Имя победителя назвал глава региона Дмитрий Азаров. Он напомнил, что в 2018 году на конкурс заявилось более 800 педагогов. А это значит, что практически в каждой школе региона трудится участник конкурса.

Нагрудный знак «Учитель года Самарской области» и ключи от легкового автомобиля Дмитрий Азаров вручил учителю информатики образовательного центра «Южный город» Екатерине Балькиной. Она также будет представлять учительское сообщество губернии на Всероссийском конкурсе «Учитель года России» в Санкт-Петербурге.

Поздравляем Екатерину Балькину и всех участников и финалистов конкурса. Низкий вам поклон и самая искренняя благодарность за ваш труд, учителя!

Фотография: Волга Ньюс