Двое самарцев стали победителями конкурса WorldSkills Russia 50+
28 сентября 2018, 14:29
Это первый национальный чемпионат профессионального мастерства для людей старшего возраста. О его победителях сообщает "Россия-Самара".
Он проходил на территории образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ.
130 человек из 26 регионов участвовали в соревнованиях. Наш регион представляли два человека и оба стали победителями. Преподаватель информационных технологий Алла Агапова заняла первое место в компетенции «Графический дизайн», обойдя пятерых москвичей!
А учитель английского языка Андрей Федотов завоевал бронзу в номинации «Администрирование отеля».
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