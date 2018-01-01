Двое самарцев стали победителями конкурса WorldSkills Russia 50+

28 сентября 2018, 14:29

Это первый национальный чемпионат профессионального мастерства для людей старшего возраста. О его победителях сообщает "Россия-Самара".

Он проходил на территории образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ.

130 человек из 26 регионов участвовали в соревнованиях. Наш регион представляли два человека и оба стали победителями. Преподаватель информационных технологий Алла Агапова заняла первое место в компетенции «Графический дизайн», обойдя пятерых москвичей!

А учитель английского языка Андрей Федотов завоевал бронзу в номинации «Администрирование отеля».

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