Это первый национальный чемпионат профессионального мастерства для людей старшего возраста. О его победителях сообщает "Россия-Самара" .

Он проходил на территории образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ.

130 человек из 26 регионов участвовали в соревнованиях. Наш регион представляли два человека и оба стали победителями. Преподаватель информационных технологий Алла Агапова заняла первое место в компетенции «Графический дизайн», обойдя пятерых москвичей!

А учитель английского языка Андрей Федотов завоевал бронзу в номинации «Администрирование отеля».