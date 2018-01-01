В матче 26-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" в Санкт-Петербурге уступили лидеру чемпионата – местному "Зениту" – 2:4.

Первый тайм оказался очень богатым на забитые мячи. К 35-й минуте хозяева поля уверенно вели со счетом 3:0. У "Зенита" дубль оформил один из лучших бомбардиров РПЛ Сердар Азмун, который дважды расстрелял ворота Сергея Рыжикова после передач с левого фланга. Третий гол самарцы пропустили от Артема Дзюбы. Нападающий сборной России ворвался в штрафную и мощно пробил с острого угла. Мяч попал в Тараса Бурлака и зашел в ворота.

"Крылья" смогли провести две голевые атаки под занавес тайма. На 40-й минуте Рамиль Шейдаев сделал прострел вдоль ворот, а Денис Ткачук в падении переправил снаряд в сетку – 1:3. Через пять минут Ткачук оформил дубль. Голкипер "Зенита" Андрей Лунев ничего не смог поделать с мощным ударом атакующего полузащитника "Крыльев" метров с 10.

После перерыва на поле "Газпром Арены" обошлось без обилия голов. Самарцы доигрывали встречу вдесятером. На 78-й минуте у нашей команды вторую карточку получил Шейдаев.

Окончательный результат встречи был установлен на 90-й минуте. Дзюба вывел на ударную позицию Игоря Смольникова, который спокойно поразил ворота – 4:2 в пользу "Зенита".

Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 5 мая. На "Самара Арене" самарцы сыграют с "Уфой". Начало встречи – в 15:00.