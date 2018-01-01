4 и 5 апреля в Комсомольском районном суде Тольятти продолжилось заседание по уголовному делу о хищении 86 млрд рублей с «Тольяттиазота». Новые подробности в материале сайта tltgorod.ru

Обвиняемыми по делу проходят совладельцы предприятия – Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер. С помощью подконтрольных владельцам «ТОАЗа» офшорных фирм обвиняемые выводили деньги из тольяттинского предприятия и уклонялись от уплаты налогов в России.

По мнению экспертов, благодаря представленным стороной обвинения доказательствам, уже на данном этапе ясно, что вина подсудимых полностью доказана. Понимая это, адвокаты защиты снова начали заседание с попыток отложить судебное разбирательство под любым предлогом. Именно на такую тактику они и рассчитывали на стадии предоставления доказательств со стороны защиты.

Тихомирова И.Г. – один из защитников Владимира Махлая – уже второй раз не явилась в суд по причине, якобы, заболевания. Она снова просила отложить заседания до ее окончательного выздоровления. Однако, как показывает практика прошлых судебных заседаний, быстро выздоравливать адвокат Тихомирова не намерена. Другой адвокат Махлая нашёл более оригинальный повод просить суд отложить заседание. Защитник сослался на то, что, ему, якобы, неизвестны материалы уголовного дела.

Причины длительных «болезней» адвокатов и других нелепых уловок просты – у защиты нет никаких доказательств, опровергающих версию обвинения. Кроме того, ни один из заявленных адвокатами свидетелей не явился в суд, боясь подвергать себя уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

В итоге на последних судебных заседаниях 3 и 5 апреля защита представила список всего из 5 свидетелей и двух психологов (наверное, защитникам понадобилась их помощь), которые должны спасти для подсудимых тяжелую ситуацию.

Как сообщает один из популярных телеграмм-каналов, Сергей Махлай (он же гражданин США George Mack) активно пополняет бюджет венчурного фонда на Багамских островах, который создан отставными сотрудниками ФБР. Другими словами, он фактически платит за «крышу». Кураторы подсудимых из ФБР понимают, что, с учётом всех представленных стороной обвинения неопровержимых доказательств вины обвиняемых, приближение приговора неминуемо. Поэтому американские спецслужбы отправили своего агента, чтобы тот взял ситуацию под контроль.

В результате 5 апреля в Комсомольском районном суде появился новый участник судебного заседания – гражданин США Рафтополь Энтони Вигргиль. Он является представителем гражданского ответчика – офшорной компании «Флорента Менеджмент лтд.», которой принадлежит крупный пакет акций предприятия АО «ТРАНСАММИАК». Данному предприятию принадлежит аммиакопровод, который по версии следствия, использовался подсудимым в схеме похищения аммиака с ПАО «ТОАЗ».

Рафтополь Энтони Вигргиль, американский гражданин, проживающий на Ближнем Востоке, не смог даже назвать суду свой домашний адрес, указав, что проживает в одном из кварталов Дубая. Он также попросил суд отложить судебное разбирательство на длительный срок, поскольку хочет изучить все материалы уголовного дела, однако суд продолжил судебное следствие, справедливо уточнив, что новый представитель имеет право знакомится со всеми материалами дела в любом объеме без ограничений.

К личности гражданина США Рафтополь возникает много вопросов. Послужной список его мест работы – нефтяные компании на Ближнем Востоке: Ирак, Иран, Курдистан, Ливия, Сирия. По странному стечению обстоятельств, именно в периоды начала войн в данных регионах и был замечен представитель компании, подконтрольной подсудимому Махлаю С.В.

Стоит отметить, что несмотря на все старания стороны защиты затянуть судебные слушания, вряд ли в этих уловках подсудимым поможет их американский куратор. Суд в ходе каждого заседания неизменно демонстрирует высокий профессионализм и объективность в оценке доказательств.

В конце 2012 г. Следственный комитет возбудил уголовное по факту хищения у ПАО «Тольяттиазот» 86 млрд руб. Основная продукция «ТОАЗа» в 2008–2011 гг. продавалась аффилированной швейцарской фирме Nitrochem Distribution AG по заниженным ценам, а затем перепродавалась на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница выводилась из-под налогообложения в России и, по версии обвинения, распределялась через подставные офшорные фирмы между обвиняемыми – совладельцами «ТОАЗа» – Владимиром и Сергеем Махлаями, экс-гендиректором завода Евгением Королевым, владельцем Ameropa AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Distribution AG Беатом Рупрехтом-Ведемайером. Все обвиняемые в настоящее время скрываются в Европе и США. Их действия нанесли ущерб «ТОАЗу» и миноритарным акционерам предприятия, а федеральные и региональные бюджеты недополучили миллиарды рублей налоговых платежей.