До 3000 спартаковских болельщиков ожидают 28 февраля на "Металлурге"

Вчера, 21:20

Несмотря на попытки "Спартака" перенести матч в столицу, ¼ финала Кубка России по футболу состоится в Самаре, на стадионе "Металлург". Всего ожидается до 3000 болельщиков из Москвы.

У руководства "КС" есть официальное письмо в котором заявлено о прибытии 3000 спартаковских болельщиков. Всех болельщиков на стадионе угостят бесплатным чаем. После матча болельщики, живущие в пригородах Самары и области, смогут бесплатно доехать до Сызрани, предъявив билеты на игру.

Матч «Крыльев Советов» с московским «Спартаком» состоится в среду, 28 февраля. Визиты в Самару спартаковских болельщиков зачастую выглядят драматично. Так, в 2011 году матч был остановлен из-за беспорядков, устроенных торсидой. Для успокоения особенно горячих фанов полиции пришлось применять слезоточивый газ, а болельщики, сос своей стороны, закидывали стражей порядка пластиковыми креслами.

Фотография: матч 2011 года "Крылья Советов"-"Спартак". Летят кресла.

ТАКЖЕ
в рубрике

Наша доблесть. Самарский болельщик рассказал, как один побил десять канадцев и все ему поверили

Питер Шмайхель смотрел матч "МЮ"-"Челси" в Самаре с "жигулем" и водочкой

Дмитрий Азаров сыграл в "Матче знаменитостей" единой лиги ВТБ

Такой хоккей нам не нужен?! Снят с должности главный тренер ЦСК ВВС Дмитрий Романов

НОВОЕ НА САМАРА.РУ
"Я искренне благодарю всех сотрудников предприятия!" Зачем космонавт Антон Шкаплеров сфотал зимнюю Самару с орбиты
Космический портрет города сделан не случайно.
До 3000 спартаковских болельщиков ожидают 28 февраля на "Металлурге"
"Крылья" сыграют со "Спартаком" в четвертьфинале кубка России.
© 2009-2018 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.