Несмотря на попытки "Спартака" перенести матч в столицу, ¼ финала Кубка России по футболу состоится в Самаре, на стадионе "Металлург". Всего ожидается до 3000 болельщиков из Москвы.

У руководства "КС" есть официальное письмо в котором заявлено о прибытии 3000 спартаковских болельщиков. Всех болельщиков на стадионе угостят бесплатным чаем. После матча болельщики, живущие в пригородах Самары и области, смогут бесплатно доехать до Сызрани, предъявив билеты на игру.

Матч «Крыльев Советов» с московским «Спартаком» состоится в среду, 28 февраля. Визиты в Самару спартаковских болельщиков зачастую выглядят драматично. Так, в 2011 году матч был остановлен из-за беспорядков, устроенных торсидой. Для успокоения особенно горячих фанов полиции пришлось применять слезоточивый газ, а болельщики, сос своей стороны, закидывали стражей порядка пластиковыми креслами.

Фотография: матч 2011 года "Крылья Советов"-"Спартак". Летят кресла.