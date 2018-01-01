Областное УВД сообщило на своем сайте о новом начальнике Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Это подполковник полиции Дмитрий Семенов.

Биографии Семенова на сайте УВД нет, но про нового начальника известно, что он занимал пост начальника отдела ЭБиПК УМВД России по Тольятти.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в службе в 2014 году Семенов был награжден Почетной грамотой МВД России.

Предшественник Семенова на новом посту - Михаил Яркин из команды бывшего начальника ГУ МВД Сергея Солодовникова - работал в должности с 2015 года.

Весной 2018 года в областном УВД прошло несколько кадровых перестановок.