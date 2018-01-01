24 сентября, в Самарском районном суде прошло заседание по переизбранию меры пресечения Дмитрию Сазонову.

Во время перерыва в судебном заседании Дмитрий Викторович общался с семьей и адвокатами.

Он рассказал, что сидит в камере с ещё одним человеком, что в СИЗО много "приезжих с Востока", которые постоянно разговаривают между собой на родном языке и, закрывая глаза, Сазонов представляет, что "приехал куда-то в Турцию". Так же гвардеец поведал, что каждый день делает зарядку, читает книги и гуляет по 4–5 км. "Главное – ходить против часовой стрелки, чтобы срок не наматывать", — поделился тюремным суеверием Дмитрий Сазонов.

Так же в Сети появилась неподтвержденная информация, что Дмитрия Сазонова все-таки отвезли попрощаться за отцом. Под конвоем и в наручниках.

Похороны отца Дмитрия Сазонова - спикера Самарской Губернской Думы Виктора Сазонова состоялись 22 сентября - за два дня до заседания суда по мере пресечения.

Фотография: 63.ru