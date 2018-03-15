О визите вице-премьера сообщает сайт правительства.

14 марта, в рамках рабочей поездки в Самару заместитель председателя Пр­авительства РФ Дмитрий Рогозин и глава региона Дмитрий Азаров пос­етили АО "РКЦ Прогрес­с" и ПАО "Кузнецов".

Первым предприятием, которое посетил вице-премьер, стал флагман космической промышленности РКЦ "Прогресс".

Пояснения по ходу ос­мотра цехов давал вр­ио генерального дире­ктора предприятия Ра­виль Ахметов. Вице-п­ремьер побывал в цехе окончательной сбор­ки ракет-носителей с контрольно-испытате­льной станцией, агре­гатно-сборочном цехе и цехе сборки косми­ческих аппаратов.

По­сле чего Дмитрий Рог­озин провел на предп­риятии совещание, по­священное дальнейшему развитию производства.В настоящее время РКЦ "Прогресс" работает над созданием новой ракеты-носителя сред­него класса "Союз-5": разработан эск­изный проект, опреде­лены технические хар­акте­ристики. Масса выводи­мой полезной нагрузки на низкую околозем­ную орбиту составит около 18 тонн. Начало летных исп­ыта­ний запланировано на 2022 год. При разработке эскизного проекта этой ракеты-­носителя прорабатыва­ется вопр­ос об использовании бло­ка пер­вой ступени в качест­ве составной части ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

РКЦ "Прогресс" утвержден соисполнителем проекта нового комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Указ о создании на космодроме Восточный такого комплекса был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в начале этого года.

Участие АО "РКЦ "Прогресс" в этом проекте обсуждалось во время визита главы государства в Самару 7 марта 2018 года.

В ходе личной встречи Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил Владимира Путина за решения, которые были приняты по загрузке аэрокосмического кластера региона."Было много волнений - какому именно предприятию достанется этот заказ. Решение по головному предприятию принято: это РКЦ. Для нашего региона это очень важно, мы готовы к реализации этой масштабной задачи", - рассказал Дмитрий Азаров.

В ходе визита на ПАО "Кузнецов" Дмитрий Рогозин ознакомился с возможностями предприятия. Как пояснил вице-премьеру исполнительный директор предприятия Сергей Павлинич, сейчас завод обеспечен заказами от РКЦ "Прогресс" на изготовление ракетных двигателей до 2027 года.

Также сформированы планы по интеграции "Кузнецова" в общие проекты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) по производству двигателей ПД-14 и ПД-35. А постановка в серийное производство двигателей НК-32 второй серии позволит загрузить заводские мощности на десятилетия вперед.

"Работа, которая развернута здесь ОДК, производит приятное впечатление. Двигатель НК-32 второй серии будет устанавливаться на новое поколение стратегический бомбардировщиков Ту-160. Специалисты предприятия проделали большую работу по усовершенствованию двигателя, получению новых технических параметров, повышению его эффективности", — заметил вице-премьер.Дмитрий Рогозин в ходе своего визита в Самару провел совещание с участием первого заместителя генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Александра Иванова, генерального директора АО "Объединенная двигательная корпорация" Александра Артюхова и главы Самарской области Дмитрия Азарова. Предметом совещания стало как состояние аэрокосмической отрасли в стране в целом, так и перспективы самарского куста.

В частности, обсуждался вопрос технологического сотрудничества предприятий, входящих в структуру разных корпораций. "Сейчас стоит задача найти возможность создания на базе отдельных предприятий центров компетенций, общих для всей отрасли. Например, на одном заводе общий для всех гальванический цех, на другом — цех по литью, на третьем — работа с титаном. Такие центры компетенций позволят корпорациям сократить издержки, вызванные закупкой нового оборудования, проведением испытаний", — отметил Дмитрий Рогозин.

Еще один вопрос, требующий срочного решения, — создание в России собственного производства электронной компонентной базы для космической промышленности. "В условиях санкций наша космическая промышленность находится в неравных условиях с нашими конкурентами. Любой космический аппарат на 95% — это микроэлектроника. Но в последние 20-30 лет в нашей стране ей не уделялось должного внимания. Выход сейчас один — создание национальной промышленности в области микроэлектроники", — подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что все работы в этом направлении должны вестись под жестким контролем со стороны заказчика, например, РКЦ "Прогресс". Кроме того, перед отечественной космической промышленностью стоит задача — несмотря на жесткие санкционные ограничения, создать новый продукт, который будет конкурентоспособен на мировом рынке. Таким продуктом и должны стать новая ракета-носитель "Союз 5", над созданием которой работает РКЦ "Прогресс".