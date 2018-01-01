Дмитрий Холин уходит из администрации губернатора и будет бороться за Жигулевск

27 ноября 2018, 14:45

Глава региона Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с и.о. руководителя администрации губернатора Дмитрием Холиным.

Губернатор предложил ему поучаствовать в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска.

По словам Дмитрия Азарова, будущему главе города предстоит реализовать богатый туристический потенциал Жигулевска. Для этого нужно развивать инфраструктуру, формировать экологическую культуру, создавать высокотехнологичные производства.

Дмитрий Азаров:

"Все задачи решаемы — при правильном подходе к работе, организации процессов управления городом, взаимодействии, в первую очередь, с жителями, а также бизнес-структурами, крупнейшими компаниями, которые работают в регионе".

Конкурс на замещение должности главы Жигулевска пройдет в середине декабря.

Дмитрий Холин работает в органах государственной власти с 2004 года. Последние годы возглавляет админстрацию губернатора Самарской области.

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