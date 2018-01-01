Дмитрий Азаров встретился с Владимиром Артяковым

27 сентября 2018, 17:12

В четверг, 27 сентября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с рабочим визитом находится в Москве, где состоялся ряд совещаний по ключевым для региона направлениям. Об этом сообщает сайт правительства.

Глава региона провел встречу с генеральным директором АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александром Артюховым и первым заместителем ГК «Ростех» Владимиром Артяковым, на которой подробно обсуждались перспективы развития крупнейшего предприятия губернии – ПАО «Кузнецов».

В частности, рассматривались вопросы реализации перспективных проектов и работы над сформированным портфелем заказов на ближайшие годы, который значительно превышает объем загрузки предприятия прошлых лет.

Речь также шла об аспектах необходимой технологической трансформации, целью которой станет повышение конкурентоспособности предприятия. Стороны обсудили этапы выполнения планового задания на текущий год, перспективы внедрения новых технологий на производстве.

Иллюстрация: мэр Самары Дмитрий Азаров и губернатор Самарской области Владимир Артяков осматривают реконструкцию набережной. 2011 год.

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