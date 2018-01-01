24 мая, на Петербургском экономическом форуме, прошли переговоры между Дмитрием Азаровым и генеральным директором государственной корпорации Ростех Сергеем Чемезовым.

Встреча имеет большое значение. На предприятиях Ростеха работает каждый десятый житель региона. Среди крупнейших работодателей - такие компании, входящие в Ростех, как АвтоВАЗ и ПАО "Кузнецов".

Дмитрий Азаров:

"Экономика региона, и социальное самочувствие во многом зависят от того, насколько успешно работает компания и ее предприятия на территории Самарской области".

На встрече обсуждались планы развития предприятий Ростеха, работающих на территории Самарской области, модернизация производства, портфели заказов.

Глава региона обратил особое внимание на важность обеспечения полной загрузки предприятий.