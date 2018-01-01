11 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с новым председателем регионального Арбитражного суда Сергеем Каплиным. Главе региона его представил председатель Арбитражного суда Поволжского округа Юрий Глазов. Об этом сообщает сайт правительства.

Сергей Каплин работает в судебной системе с 2001 года: он начинал карьеру в должности мирового судьи одного из судебных участков Советского района, а последние шесть лет трудился в должности заместителя председателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.

«Долгое время я работал в Самарской области и специфика региона мне известна, — подчеркнул Сергей Каплин. — Заверяю, что суд и дальше продолжит работать в соответствии с поставленными целями и задачами на основании норм Процессуального закона и, прежде всего, Конституции РФ. В ближайшее время планируем наладить общение и с другими судами, организованными в том числе и в Самарской области».

В общении с Сергеем Каплиным Дмитрий Азаров подчеркнул: «Специфика есть в каждом регионе, и очень важно, что вы с ней знакомы». Глава региона акцентировал внимание на том, что необходимо обеспечить открытость работы суда, а также выстроить четкое взаимодействие в вопросах социально-экономического развития региона:

«Деятельность Арбитражного суда Самарской области крайне важна для региона. От нее во многом зависит поддержание здоровой конкурентной среды, обеспечение инвестиционной привлекательности нашей губернии, — отметил Губернатор. — Арбитражная судебная система успешно выполняет роль не только эффективного механизма разрешения споров, но и чуткого барометра состояния дел в экономике. Сегодня, когда на территории региона реализуются национальные проекты, инициированные Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, претворяется в жизнь стратегия лидерства, все острые вопросы и разногласия в экономической сфере приобретают особую значимость. И решаться они должны профессионально, объективно и справедливо».

Сегодня же Сергея Каплина представили коллективу Арбитражного суда и главам силовых ведомств региона. «Сергей Юрьевич обладает всеми необходимыми компетенциями для работы на руководящем посту в судебной системе. Его отличают высочайший профессионализм, честность и принципиальность. Большинство присутствующих в зале хорошо об этом знают», — обратился к собравшимся Дмитрий Азаров.

Знакомясь с коллективом, Сергей Каплин сказал, что в первую очередь займется организацией арбитражного судопроизводства, продолжит работу, начатую его предшественниками, по техническому усовершенствованию судопроизводства, а также уделит внимание оптимизации рабочего процесса и повышению квалификацию судей и сотрудников аппарата суда.

«Я всецело осознаю ответственность, которую принимаю на себя. Требования, которые к нам предъявляет Президент РФ, председатель Верховного суда очень высоки, и я смею заверить, что готов к предстоящей работе, приложу максимум усилий для решения поставленных задач», — резюмировал Сергей Каплин.