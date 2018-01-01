14 мая Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с представителями творческой общественности региона. Об этом сообщает сайт правительства.

Деятели культуры поделились с ним идеями по развитию отрасли. На встрече Глава региона также вручил деятелям культуры Губернские премии и гранты в области культуры и искусства.

Губернатор выразил надежду на то, что благодаря творческому потенциалу собравшихся в зале будут открываться новые грани развития культуры в Самарской области. Губернские премии и гранты в культуре присуждаются с 2003 года. За все время было организовано 16 конкурсов, по итогам которых присуждено более 225 наград.

«Мы эту традицию важную и нужную будем продолжать,- подчеркнул Дмитрий Азаров. — Самарская область — один из важнейших культурных центров России, который обладает огромным потенциалом. Вам отводится особая роль в развитии региона и всей страны».

Среди награждаемых были работники театров, музеев, библиотек, писатели, архитекторы, организаторы культурных меропрятий. Например, преподаватель самарской детской музыкальной школы №10 им. Д.Б.Кабалевского Наталья Балашова получила премию за сохранение традицией игры на русских народных инструментах в рамках коллективного музицирования.

Художественный руководитель новокуйбышевского театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе был удостоен награды за постановку спектаклей «Корабль дураков», «Король Лир», «Театр теней Офелии», «Старший сын». Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» получило грант на издание сборника литературных произведений воинов-афганцев Самарской области, приуроченного к 30-летию вывода войск из Афганистана. Всего в этот день премии и гранты получили 29 человек и организаций.

Губернатор отметил: сегодня сфера культуры находится в зоне особого внимания государства. Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным 2019 год объявлен Годом театра. Кроме того,началась реализация масштабного национального проекта «Культура». Рабочую группу Госсовета по этому направлению возглавляет Дмитрий Азаров.

«Все эти решения призваны придать новый импульс развитию культуры по всей стране»,— подчеркнул Губернатор. Принятые меры позволят обновить материально-техническую базу учреждений, сделать культурную жизнь малых городов и сел качественной и разнообразной, в том числе при участии самих деятелей культуры. Поэтому Дмитрий Азаров попросил представителей творческой общественности поделиться с ним идеями по участию в реализации нацпроекта.

Общение с деятелями культуры продолжалось больше часа. Участники встречи высказали ряд идей, многие из которых взяты в проработку. Например, участники встречи предложили выпустить книги, посвященной архитектору Александру Щербачеву. Обсуждался и вопрос реставрации «Дачи со слонами». Председатель межрегиональной общественной организации «Самарский литературный Центр Василия Шукшина» Геннадий Матюхин предложил организовать празднование 200-летия губернатора Георгия Аксакова. «Широкой общественности необходимо напомнить о знаменитом роде, жизнь которого была тесно связана с Самарским краем»,-отметил он.

Род Аксаковых верой и правдой служили Отечеству при жизни, служат России своим нравственным примером, творческим наследием и сегодня. Яркие представители семейства – Сергей Тимофеевич, Константин Сергеевич, Иван Сергеевич и Григорий Сергеевич – внесли значительный вклад в культурную жизнь и экономику России XIX века, в развитие отечественной философской и общественно-политической мысли.

Дмитрия Азарова попросили рассмотреть возможность создания Оргкомитета по празднованию 200-летия со дня рождения Григория Сергеевича Аксакова — губернатора Самарской губернии с 1867 по1872 годы, возможность выделения или закрепления зала для проведения аксаковских чтений, литературно-музыкальных представлений, занятий школы юных аксаковедов и т. д. Дмитрий Азаров поручил министерству культуры подготовить план мероприятий по празднованию 200-летия губернатора Аксакова.

«Это историческая личность, внесшая важный вклад в развитие Самарской области», — резюмировал Глава региона.