Национальный день здоровья проводится в Самаре с 2013 года. Организатором праздника стала городская школа "Яктылык" с углубленным изучением отдельных предметов.

Директор школы "Яктылык" Радик Гизатуллин:

Изначально это было чисто школьное мероприятие, которое проводилось в парковой зоне Советского района. Но уже через два года мы перебрались на лыжную базу. Помимо наших учеников сюда приходят их бабушки, дедушки, соседи, друзья. В этом году к нам присоединились общественные советы микрорайонов и организация "Общее дело".

Несмотря на морозную погоду, поучаствовать в празднике пришли более 1000 человек. Гостем праздника стал и Дмитрий Азаров.

Его появление ученики школы "Яктылык" встретили танцевальным флешмобом. Под песню "Самара" ребята зажгли цветные дымовые факелы и внесли флаг с космической символикой.

Дмитрий Азаров поприветствовал гостей по-татарски, поблагодарил организаторов мероприятия и пожелал удачи спортсменам.

Дмитрий Азаров:

Этот праздник давно стал традицией не только для школы "Яктылык", но и для всего города Самара. Я уверен, что это замечательное настроение мы сохраним на весь день и заберем в рабочие будни, чтобы достигать новых высот ради нашего родного региона. Президент страны Владимир Владимирович Путин несколько дней назад озвучил послание, которое обращено ко всем гражданам страны, устремлено в будущее. Сегодня мы можем быть абсолютно уверены, что это будущее прекрасно, а все достижения нашей страны абсолютно защищены.

К участникам праздника обратился председатель регионального духовного управления мусульман самарской области, муфтий, Талип-хазрат Яруллин:

Мы живем в едином обществе, где соприкасаются различные нации и конфессии, где праздник одного народа не оставляет равнодушными всех граждан страны. В этом смысле Россия — пример для многих других государств. У нас нет неуживчивости и желания преобладать, наоборот, царят мир и согласие, которые поддерживаются на государственном уровне.

Во время праздника Дмитрий Азаров пообщался со школьниками и поучаствовал в приготовлении национального плова.

Спортивная программа праздника была насыщенной: лыжные гонки на 500, 1000 и 2018 м, веселые старты, армреслинг, футбол.