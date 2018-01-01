Дмитрий Азаров сыграл в "Матче знаменитостей" единой лиги ВТБ
19 февраля 2018, 12:10
17 февраля в Санкт-Петербурге прошел «Матч звезд» Единой лиги ВТБ.
Это крупнейшее спортивное событие и большое, красочное шоу. В первой его части состоялись «Матч молодых звезд» и «Матч знаменитостей». Среди знаменитостей на площадку вышел врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он играл в черных очках под номером 63.
Сам Азаров свое участие в матче оценил иронически. Он написал в Twitter:
Когда-то я неплохо играл в баскетбол, но... это было давно. Теперь я неплохо выхожу на площадку.)
ТАКЖЕ
в рубрике
Такой хоккей нам не нужен?! Снят с должности главный тренер ЦСК ВВС Дмитрий Романов
Парник на стадионе складывали, чтобы очистить от снега
Знак ГТО на груди у кого? В Самаре утвержден график сдачи нормативов в феврале
НОВОЕ НА САМАРА.РУ
21 февраля Совет депутатов Железнодорожного района выбрал нового главу района.
Местная администрация чинит препоны кандидату в Президенты.