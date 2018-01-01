17 февраля в Санкт-Петербурге прошел «Матч звезд» Единой лиги ВТБ.

Это крупнейшее спортивное событие и большое, красочное шоу. В первой его части состоялись «Матч молодых звезд» и «Матч знаменитостей». Среди знаменитостей на площадку вышел врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он играл в черных очках под номером 63.

Сам Азаров свое участие в матче оценил иронически. Он написал в Twitter:

Когда-то я неплохо играл в баскетбол, но... это было давно. Теперь я неплохо выхожу на площадку.)