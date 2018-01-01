Дмитрий Азаров сыграл в "Матче знаменитостей" единой лиги ВТБ

19 февраля 2018, 12:10

17 февраля в Санкт-Петербурге прошел «Матч звезд» Единой лиги ВТБ.

Это крупнейшее спортивное событие и большое, красочное шоу. В первой его части состоялись «Матч молодых звезд» и «Матч знаменитостей». Среди знаменитостей на площадку вышел врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он играл в черных очках под номером 63.

Сам Азаров свое участие в матче оценил иронически. Он написал в Twitter:

Когда-то я неплохо играл в баскетбол, но... это было давно. Теперь я неплохо выхожу на площадку.)

ТАКЖЕ
в рубрике

Такой хоккей нам не нужен?! Снят с должности главный тренер ЦСК ВВС Дмитрий Романов

Парник на стадионе складывали, чтобы очистить от снега

Знак ГТО на груди у кого? В Самаре утвержден график сдачи нормативов в феврале

Зачем ФИФА пробы мочи игрока "Крылья Советов"?

НОВОЕ НА САМАРА.РУ
Вадим Тюнин избран главой Железнодорожного района Самары
21 февраля Совет депутатов Железнодорожного района выбрал нового главу района.
Ксению Собчак не пускают в Рождествено?
Местная администрация чинит препоны кандидату в Президенты.
© 2009-2018 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.