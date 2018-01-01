Дмитрий Азаров стал первым водителем, проехавшим по Фрунзенскому мосту

Вчера, 13:09

Губернатор Самарской области решил лично проверить, как ведут строительство Фрунзенского моста и проехал по нему на своем автомобиле. Видео он выложил в Инстаграме.

"Отчеты отчетами, но лучший способ узнать о состоянии дел на стройке - проконтролировать лично. Проехал по Фрунзенскому мосту, проверил его состояние и ход строительства этого долгожданного для всей губернии объекта", - написал губернатор в соцсети.

Глава региона отметил, что работы на мосту идут по графику, почти круглосуточно, несмотря на выходные и праздники. Рабочие завершили укладку асфальта, теперь устанавливают барьерные ограждения, строят дорожные развязки и благоустраивают территорию.

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