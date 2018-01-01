16 февраля 2018, 13:05
20 февраля в здании правительства Самарской состоится третья встреча Дмитрия Азарова с инициативными группами обманутых дольщиков. Об этом сообщил в своем Twitter врио министра строительства Александр Баландин:
Адреса объектов, которые будем рассматривать на совещании 20 февраля: г. Самара, ул. Ставропольская/ Запорожская; г. Самара, ул. Садовая 256; г. Самара, ул. Садовая,277 (Блок А); г. Самара, ул. Садовая,277 (блок Б); г. Тольятти,ул.40 лет Победы, 5. Пригласительные у кураторов.
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