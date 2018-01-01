7 марта Владимир Путин провел в Самаре. Визит широко освещался, но ряд принятых решений остались за кадром.

Дмитрий Азаров:

Мы подготовили обращение к президенту с перечнем важнейших предложений по развитию области. Этому предшествовала большая системная работа. К решению ряда проблем нам удалось привлечь руководителей федеральных министерств и ведомств. Это говорит о том, что у федерального центра есть интерес к развитию нашей губернии.

С начала 2018 года Самарскую область посетили десять заместителей федеральных министров и руководители крупнейших госкорпораций — Сергей Чемезов ("Ростех"), Игорь Комаров ("Роскосмос"), Александр Артюхов ("Объединенная двигателестроительная корпорация").

В Самару приезжали министр здравоохранение РФ Вероника Скворцова, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр транспорта РФ Максим Соколов, вице-премьеры Виталий Мутко и Аркадий Дворкович. 14 марта ожидается визит вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Областное правительство нашло поддержку у главы государства по ряду проектов. Например, президент одобрил идею по включению региона в систему международных транспортных коридоров. Это позволит развить в области логистическую инфраструктуру, усилить позиции области как крупного транспортного узла.

Не остались без внимания предложения по развитию Самаро-Тольяттинской агломерации — крупнейшей нестоличной агломерация России с населением 2,7 миллионов человек. Вопрос об организации скоростного сообщения Самара — Курумоч — Тольятти проработан Минтрансом и РЖД.

Дмитрий Азаров:

При формировании агломерации мы сможем обеспечить маятниковую миграцию населения. Мы высказали просьбу о включении этого проекта в федеральную инвестиционную программу РЖД. Соответствующее поручение уже оформлено.

Обсуждался с президентом вопрос подготовки Тольятти к празднованию 50-летия со дня выпуска первого вазовского автомобиля. По словам Азарова, фактически это план по комплексному развитию города. Он утвержден, но финансирование пока не было выделено. Сегодня есть высокая вероятность, что одна часть объектов программы празднования юбилея будет включена в федеральные инвестиционные проекты, а другая получит финансирование из непрограммных источников.

Кроме того, президент поддержал ряд проектов в сфере здравоохранения. В Самаре будет "разморожено" строительство кардиохирургического центра, которое велось на условиях государственно-частного партнерства. Степень готовности здания составляет 90%. Сейчас подготовлены предложения по его достройке и введению в эксплуатацию. Медцентр рассчитан на 11,5 тысяч операций в год, что значительно превышает потребность губернии — 5,5 тысяч операций. Областным властям совместно с федеральным центром предстоит решить вопрос о направлении сюда пациентов из других регионов.

Отдельное внимание Владимир Путин уделил строительству новой детской поликлиники в Сызрани. В настоящее время учреждение располагается в старом здании. Президент направил резолюцию заместителю председателя правительства РФ по социальным вопросам Ольге Голодец о необходимости подготовить предложения по возведению поликлиники. Власти региона рассчитывают получить на эти цели федеральное финансирование.

Дмитрий Азаров:

По всем этим вопросам уже есть поручения президента, и они являются импульсом к работе. Каждое поручение мы должны отработать, предоставить проекты, расчеты, обоснования. Только после этого они станут возможны к реализации. Это начало серьезной системной работы по развитию региона.