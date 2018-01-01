Дмитрий Азаров представил нового министра культуры Самарской области

Вчера, 19:57

15 октября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с молодежным активом региона, во время которой представил нового министра культуры губернии. Им стал Борис Илларионов, об этом сообщает сайт правительства области.

Борис Илларионов имеет большой опыт работы в сфере культуры: в разные годы он был проректором академии русского балета имени Вагановой, руководил экономическим развитием в Санкт-Петербургской государственной академии имени Римского-Корсакова, был исполнительным директором в Санкт-Петербургском государственном академическом театре балета Эйфмана, входил в комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Представляя нового министра культуры, Дмитрий Азаров отметил, что ожидает от Бориса Илларионова конструктивного взаимодействия с творческой общественностью региона и пожелал успехов в работе.

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