Дмитрий Азаров предложил Сергею Маркову стать министром энергетики

28 сентября 2018, 13:54

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил главе Новокуйбышевска Сергею Маркову занять пост министра энергетики и ЖКХ региона.

Об этом сообщается в "Твиттере" департамента информполитики администрации губернатора.

Биография

Сергей Марков родился в 1969 г. в селе Кротовка Самарской области, окончил школу №14, отслужил срочную службу в Вооруженных Силах. С 1991 г. трудился на Новокуйбышевском НПЗ, где прошел путь от оператора до заместителя генерального директора по экономике и финансам. В 2012 г. Сергей Марков занял пост заместителя главы Новокуйбышевска по финансам и экономическому развитию, в декабре 2016 г. возглавил город.

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