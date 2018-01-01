Сегодня, 14:14
Каждая из присутствующих в зале женщин получила букет от Дмитрия Азарова. А лучшим из лучших на торжестве вручали награды и почетные звания.
Заслуженные награды получили представители практически всех профессий, которые принято называть женскими: педагоги, финансисты, медики, работники социальной и культурной сфер. Слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда.
Дмитрий Азаров:
Спасибо за то, что вы делаете сейчас, воспитывая новые поколения патриотов нашей страны. Это бесценно.
Отдельно глава региона поздравил с 8 Марта и юбилеем ветерана труда, учителя русского языка и литературы Лидию Дмитриевну Чудайкину. Супруга Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина была приятно удивлена. "Такое поздравление и внимание - для меня выше всех званий и наград", - отреагировала она.
Глава региона в своем выступлении напомнил, что на Самарской земле живут самые красивые женщины.
Дмитрий Азаров:
Участвуя в общественной жизни, вы остаетесь заботливыми матерями, любящими женами, заботливыми сестрами и дочерьми. Ни один мужчина с такой нагрузкой бы не справился. Но вы успеваете все. Ваша энергия, ваш талант заряжают мужчин.
В своем выступлении глава региона остроумно подметил сходство между государственной политикой и женской душой.
Дмитрий Азаров:
Сегодня политика государства направлена на сбережение человека, гражданина страны. Эта работа, в первую очередь, на ваших плечах. И вы к ней не просто готовы: она является состоянием вашей души.
Глава региона напомнил, что семейным ценностям, материнству и детству в России уделяется огромное внимание. Страна вступила в Десятилетие детства, а большой раздел недавнего послания президента РФ Владимира Путина был посвящен демографической ситуации, развитию института семьи.
Дмитрий Азаров:
Президент назвал цифры - в ближайшие шесть лет на эти цели должны выделить 3,4 трлн рублей, это в полтора раза больше, чем выделено в предыдущие шесть лет.
Так же поздравили женщин с 8 Марта спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов и депутат Государственной думы Леонид Симановский.
Фотография: "Волга Ньюс"
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