Каждая из присутствующих в зале женщин получила букет от Дмитрия Азарова. А лучшим из лучших на торжестве вручали награды и почетные звания.

Заслуженные награды получили представители практически всех профессий, которые принято называть женскими: педагоги, финансисты, медики, работники социальной и культурной сфер. Слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда.

Дмитрий Азаров:

Спасибо за то, что вы делаете сейчас, воспитывая новые поколения патриотов нашей страны. Это бесценно.

Отдельно глава региона поздравил с 8 Марта и юбилеем ветерана труда, учителя русского языка и литературы Лидию Дмитриевну Чудайкину. Супруга Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина была приятно удивлена. "Такое поздравление и внимание - для меня выше всех званий и наград", - отреагировала она.

Глава региона в своем выступлении напомнил, что на Самарской земле живут самые красивые женщины.

Дмитрий Азаров:

Участвуя в общественной жизни, вы остаетесь заботливыми матерями, любящими женами, заботливыми сестрами и дочерьми. Ни один мужчина с такой нагрузкой бы не справился. Но вы успеваете все. Ваша энергия, ваш талант заряжают мужчин.

В своем выступлении глава региона остроумно подметил сходство между государственной политикой и женской душой.

Дмитрий Азаров:

Сегодня политика государства направлена на сбережение человека, гражданина страны. Эта работа, в первую очередь, на ваших плечах. И вы к ней не просто готовы: она является состоянием вашей души.

Глава региона напомнил, что семейным ценностям, материнству и детству в России уделяется огромное внимание. Страна вступила в Десятилетие детства, а большой раздел недавнего послания президента РФ Владимира Путина был посвящен демографической ситуации, развитию института семьи.

Дмитрий Азаров:

Президент назвал цифры - в ближайшие шесть лет на эти цели должны выделить 3,4 трлн рублей, это в полтора раза больше, чем выделено в предыдущие шесть лет.

Так же поздравили женщин с 8 Марта спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов и депутат Государственной думы Леонид Симановский.

Фотография: "Волга Ньюс"