День работника культуры отмечают 25 марта, но в Самаре решили все сделать заранее. В этом году за значительный вклад в развитие культуры региона были отмечены 7 человек. Все они посвятили не один десяток лет развитию искусства и популяризации истории Самарской области.

Гостей приветствовал Дмитрий Азаров:

Благодаря творчеству, искусству, сохранению нашего наследия, мы с вами создаем условия, чтобы каждый житель нашей губернии чувствовал себя настоящим гражданином и патриотом. Патриот — это человек, который любит свою Родину. А влюбиться в то, что ты не знаешь, невозможно. Чем больше человек узнает о своей истории и культуре, тем больше он в нее влюбляется. Я очень рад, что культура Самарского региона — это отдельный предмет гордости для каждого жителя. Наше культурное наследие, наше современное творчество известны далеко за пределами Самары и России.

Знаком отличия "За заслуги перед Самарской областью"награжден один из ведущих артистов театра драмы Владимир Борисов:

Это большая радость. И, независимо от возраста, я просто счастлив, что сейчас нахожусь в Самаре и работаю для самарских зрителей уже в течение 45 лет.

Почетным знаком губернатора "За труд во благо земли Самарской" награжден заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам театра "СамАрт" Николай Матвеев.

Почетным званием "Заслуженный артист Самарской области" награждена актриса и директор театра "Самарская площадь" Наталья Носова:

Каждый вечер я хожу в театр, и каждый вечер мы встречаем зрителя. Мы зажигаем огни рамп и выходим играть. При любой погоде, невзирая ни на что, мы выходим на сцену. Конечно, это не подвиг, но что-то героическое в этом есть.

Почетное звание "Заслуженный артист Самарской области" получила Ирина Янцева из театра оперы и балета. В Самаре ее хорошо знают по ролям Жрицы в Аиде, Снегурочки в одноименном спектакле, Царицы ночи в "Волшебной флейте".

Заслуженными работниками культуры Самарской области названы директор Кинельской городской централизованной библиотечной системы Надежда Александрова и заведующая Домом-музеем В. И. Ленина (филиал музея им. П.В. Алабина) Майя Образцова:

Как историк, я не могу не вспомнить, как давным-давно, в 1889 году знаменитый исследователь Линдер, путешествуя по Волге, увидев Самару, написал: "Город молодой, живой, деятельный, а культурное достояние губернии вообще беспримерно".

Почетную грамоту губернатора получила Светлана Колеватых за труд преподавателя по классу фортепиано школы искусств им. М. А. Балакирева.