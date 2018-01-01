Делегация Самарской области, которую возглавляет Губернатор региона Дмитрий Азаров, находится с рабочим визитом в Словении. Об этом сообщает сайт Правительства.

Глава региона, председатель делового совета по сотрудничеству со Словенией Эдуард Вайно и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Словения Доку Завгаев посетили мемориальный парк «Жале» в Любляне.

Здесь 2016 году был установлен памятник «Сынам России и Советского Союза, погибшим на Словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн». В церемонии открытия участвовали Глава российского государства Владимир Путин и Президент Словении Борут Пахор.

Концепция памятника символична: двумя полукругами расположены восемь стел из словенского мрамора, символизирующие годы Первой и Второй мировых войн. На каждой стеле – летящий журавль. Этот мотив художники взяли из известной песни Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли». Здесь же, буквально в 50 метрах от памятника, расположен монумент участникам словенского антифашистского народно-освободительного движения.

Дмитрий Азаров, Эдуард Вайно и Доку Завгаев почтили память павших, возложив к монументу венки.

Об исторической памяти и наследии речь шла и на встрече представителей делегации Самарской области с российскими соотечественниками, живущими в Словении – это представители бизнес-сообщества, сотрудники предприятий и организаций Республики. Многие приехали на работу еще в Югославию и остались насовсем. Тем не менее, соотечественники продолжают поддерживать связь друг с другом и со своей исторической Родиной.

Большая работа ведется по линии российского Посольства в Словении. Губернатор Самарской области поблагодарил господина Доку Завгаева за системную работу по укреплению межгосударственных связей и взаимовыгодного сотрудничества. Отдельно Дмитрий Азаров отметил работу, которая ведется Послом по сохранению исторического наследия: «Не во всех станах эта работа построена так системно. Сегодня в Словении 83 памятных места, которые связаны с судьбами соотечественников в разные периоды истории государств».

Дмитрий Азаров, говоря о сохранении исторической памяти, напомнил: «Есть такое выражение: страна, которая забывает своих героев, вряд ли имеет право на будущее». Глава региона поблагодарил Посла за работу по сохранению памяти о земляках, «о выходцах из России, Украины, Прибалтики, Беларуси, из всех тех сегодня независимых стран, которые когда-то формировали единое социокультурное пространство».

На встрече с соотечественниками обсуждались вопросы расширения сотрудничества между Самарской областью и Словенией по целому ряду направлений – от экономики до молодежного обмена. Дмитрий Азаров и Посол Доку Завгаев обсудили вопрос участия словенских студентов в Молодежном форуме «iВолга-2019», который ежегодно проводится по поручению Президента России и под патронатом Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Наладить обмен планируется и в образовании. Выяснилось, что одна из школ технического профиля при поддержке культурного центра Любляны давно ищет школу-побратима в России. Дмитрий Азаров предложил сразу две самарских школы – 132-ю, в которой много лет ведется изучение славянского мира, и лицей информационных технологий, который готовит будущих специалистов в сфере IT.

Не менее важен и культурный обмен. Представитель Центра славянских культур Александр Сергеев посетовал, что в Словению приезжает не так много коллективов из России. Дмитрий Азаров рассказал присутствующим о том, что по поручению Президента он возглавляет рабочую группу Госсовета РФ по направлению «Культура», и вопрос расширения культурного обмена стоит обсудить на самом высоком уровне. «Коллективы из Самарской области обязательно здесь побывают, – отметил Губернатор Самарской области. – У нас прекрасные творческие, детские коллективы, блистательно выступающие на международных фестивалях, форумах. У наших театров, в частности, Самарского драмтеатра, есть желание побывать в разных городах. Обязательно такой визит организуем».

Официальная поездка делегации Самарской области в Словению продолжается – запланированы встречи с руководителями крупный компаний, посещения на производственные площадки и осмотр объектов социальной инфраструктуры.