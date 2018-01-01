Дмитрий Азаров попросил прощения у самарцев

18 февраля 2018, 20:20

Центром Масленичных гуляний стала площадь Куйбышева. Здесь и обратился к самарцам глава региона. По традиции, он извинился перед земляками.

Дмитрий Азаров:

Когда человек работает, он может и ошибиться. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. И я хочу у вас сегодня попросить прощения за ошибки, вольные или невольные обиды. Простите, люди добрые!

Дмитрий Азаров особо отметил размах, с которым проходит праздник:

Сегодня Масленица прокатилась по всей Самарской области — в большинстве дворов, на всех площадках люди сегодня встречаются, радуются общению, горячим блинам. И радуются, конечно, плодам своего труда, потому что очень много дворов, парков, скверов по всей области благоустроены руками людей, с их непосредственным участием.

Руководитель области поблагодарил всех, кто принимает участие в благоустройстве городов, сел, улиц, дворов в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Он также призвал самарцев активнее подключаться к этому процессу:

Я знаю, что вместе мы сделаем эту большую работу.

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