15 марта, в эфире телеканала «Россия 24 - Самара» Дмитрий Азаров сообщил, что договоренности, достигнутые в ходе визита Владимира Путина, станут основой стратегического плана по развитию губернии в ближайшие годы. Газета областного правительства дает подробный отчет о выступлении Азарова.

Внимание региону

К визиту Президента в регионе была проделана большая работа. На всех уровнях власти обсуждались и прорабатывались актуальные для Самарской области вопросы. К решению ряда проблем удалось привлечь руководителей федеральных министерств и ведомств. Только с начала этого года губернию посетили пять федеральных министров, три вице-премьера, десять заместителей министров РФ. В итоге было подготовлено обращение к главе государства с перечнем предложений по развитию региона.По словам Дмитрия Азарова, интерес к Самарской области удалось вернуть благодаря тому, что на федеральном уровне появилось понимание - региональная власть готова реагировать на новые вызовы, действовать оперативно, системно и добиваться результата.Стратегические задачи, поставленные Президентом страны в своем Послании Федеральному собранию и в ходе визита в Самару, предметно обсуждались на этой неделе на пленарном заседании губернской думы и расширенном заседании областного правительства. К разработке плана решения этих задач в регионе привлечены не только члены кабинета министров и руководители муниципалитетов. По инициативе Дмитрия Азарова в работе участвуют эксперты, общественники, представители институтов гражданского общества.

Поддержка промышленности

Дмитрий Азаров в прямом эфире телеканала «Россия 24 - Самара» рассказал о важных решениях для региона, принятых на федеральном уровне.«Приезд Президента - это уважение к труженикам, к жителям Самарской области, это внимание к региону, импульс развития и высокая ответственность для нас, - подчеркнул он. - Те задачи, которые поставлены Президентом в Послании и здесь, на территории Самарской области, конечно, требуют очень серьезной проработки и воплощения в жизнь, достижения результатов».Владимир Путин в ходе визита большое внимание уделил вопросам развития промышленности губернии, в частности автомобильного и аэрокосмического кластеров. Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение, что РКЦ «Прогресс» будет активно участвовать в разработке ракеты-носителя тяжелого класса.«Объем инвестиций в модернизацию производства этого предприятия говорит о том, что загрузка у них есть на долгие годы вперед. А значит, трудовой коллектив чувствует себя спокойно. Десятки тысяч семей в Самаре уверенно смотрят в будущее, понимая, что есть устойчивый заработок, есть квалифицированная работа», - сказал глава региона.Отдельно обсуждалась ситуация на тольяттинском автогиганте. «Те успехи, которые сейчас есть на АВТОВАЗе, во многом связаны с Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Именно вмешательство главы государства дало новую жизнь предприятию, новый импульс к развитию города», - подчеркнул Дмитрий Азаров.Он также отметил, что сейчас Тольятти активно развивается. В городе создана особая экономическая зона, территория опережающего социально-экономического развития, практически в ежедневном режиме появляются новые рабочие места.

Импульс к развитию Тольятти

Вопросы развития Тольятти стали одними из основных во время личной встречи Владимира Путина с Дмитрием Азаровым. В частности, обсуждалась программа по подготовке празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ.«Есть план мероприятий по празднованию, но, к сожалению, этот план не обеспечен финансами, - заметил Дмитрий Азаров. - А о нем уже знают все жители Тольятти».В телеэфире руководитель области подчеркнул, что власти региона активно работают над тем, чтобы каждый пункт юбилейной программы наполнить финансированием - из федерального или регионального бюджетов.Также на встрече с Президентом речь шла о строительстве моста через Волгу в районе Тольятти.«Важно, чтобы интересы Самарской области были учтены при корректировке транспортной стратегии страны. Важно, чтобы через наш регион проходили международные транспортные коридоры, например Европа - Китай, так называемый Шелковый путь», - сказал Дмитрий Азаров.Сейчас в этих планах Самарской области нет. Поэтому власти региона работают над тем, чтобы губернию включили в этот проект. Кроме того, Дмитрий Азаров отметил, что уже есть поручение Президента рассмотреть обоснование необходимости строительства нового моста через Волгу при корректировке транспортной стратегии России.Еще одним важным элементом для развития города может стать строительство скоростной железнодорожной магистрали Самара - Тольятти. Глава региона подчеркнул, что Президент уделяет большое внимание пространственному развитию территорий. Ключевая роль здесь отводится агломерациям. При этом уникальная Самарско-Тольяттинская агломерация имеет колоссальный потенциал в масштабах не только региона, но и всей страны.«Нам нужно это правильно использовать. И транспортные связи здесь принципиально важны. Президент в своем Послании говорил, что вся страна должна быть прошита надежными коммуникациями», - напомнил глава региона.Дмитрий Азаров рассказал, что предварительно вопрос о строительстве скоростной железной дороги Самара - Курумоч - Тольятти уже прорабатывался с Министерством транспорта РФ и РЖД. Определен объем финансирования - он составит более 7,5 млрд рублей.

Новые медучреждения и спорткомплексы

На встрече Владимира Путина и Дмитрия Азарова был рассмотрен вопрос, касающийся дальнейшей реализации проекта по строительству кардиохирургического центра, который уже около года как заморожен. Сейчас объект находится в высокой степени готовности.«Понятно, что такой проект бросать нельзя. Мы сейчас подбираем инвестора, чтобы распутать сложный клубок экономических и правовых взаимоотношений. Я рассчитываю, что мы здесь решение найдем», - заявил глава региона и уточнил, что он попросил Президента оказать помощь Минздраву по так называемой маршрутизации пациентов, поскольку центр запланирован избыточной мощности. Этот вопрос предварительно обсуждали с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой.Также с Владимиром Путиным обсуждались перспективы строительства новой детской поликлиники в Сызрани. «Есть поручение Президента, чтобы по этому вопросу была оказана федеральная поддержка и в итоге поликлиника в Сызрани появилась», - сообщил Дмитрий Азаров.Кроме того, областные власти обратились к правительству РФ с просьбой поддержать строительство ледовой арены на улице Молодогвардейской в Самаре на месте снесенного Дворца спорта. «Уже есть поручение вице-премьеру Виталию Леонтьевичу Мутко по этому объекту. Мы надеемся, что вместимость Ледового дворца будет около 5500 мест. Там, помимо основного льда, будет еще тренировочный, а также площадка для керлинга, спортивный зал, пространства для выставочной деятельности, проведения конференций», - рассказал руководитель области.

Важно выполнить гражданский долг

В завершение эфира Дмитрий Азаров напомнил, что 18 марта Россия выбирает своего Президента: «Долг каждого гражданина - прийти на избирательный участок. Выборы Президента - важнейшее политическое событие. От выбора каждого зависит будущее нашей страны».Глава региона сообщил, что сам он будет голосовать на избирательном участке, расположенном в его родной школе №132: «18 марта я приду туда и надеюсь увидеть своих учителей, друзей детства, соседей».Руководитель области подчеркнул, что все, с кем он знаком, обязательно придут на избирательные участки: «Это люди ответственные, с четкой гражданской позицией. Каждый на своем месте делает все, чтобы уровень благосостояния людей рос, чтобы жители губернии получали качественную медицинскую помощь, качественные услуги, продукты. И эта ответственность передается детям. И я в детстве ходил на выборы со своими родителями. Прекрасная традиция».Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил членов избирательных комиссий, которые в течение двух с лишним месяцев информировали жителей Самарской области о предстоящих выборах: «Эти люди проделали колоссальную работу для всего общества. Члены комиссий вместе со старшими по домам, общественниками постучались практически в каждую квартиру. И пригласили людей на выборы. Голосовать - право каждого гражданина России. И мы должны для этого создать все условия».