24 мая, в Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум. ПМЭФ-2018 - один из крупнейших экономических саммитов мира, в его работе участвует порядка 15 тысяч человек из 70 стран мира, в том числе и делегация Самарской области во главе с Дмитрием Азаровым.

На ПМЭФ-2018 губерния планирует подписать не менее 15 соглашений и меморандумов. В течение первого дня форума Дмитрий Азаров провел ряд встреч и переговоров, в ходе которых были подписаны стратегические для региона соглашения.

С президентом фонда «Сколково», председателем совета директоров ГК «Ренова» Виктором Вексельбергом достигнута договоренность о заключении соглашения о сотрудничестве между правительством Самарской области и фондом «Сколково». Один из пунктов документа касается размещения регионального оператора «Сколково»на площадке технопарка «Жигулевская долина». Это позволит резидентам инновационного центра иметь доступ к тем же льготам и сервисам, что и у резидентов «Сколково». Соглашение планируется подписать в течение месяца.

Затем Глава региона провел рабочую встречу с генеральным директором АНО «Агентство по технологическому развитию» Максимом Шерейкиным.Как пояснил Максим Шерейкин, основная задача АНО «АТР» - содействие российским предприятиям во внедрении технологических решений мирового уровня с целью достижения конкурентоспособности отечественной продукции. АНО стремится принести на отечественные предприятия технологии, которые в России ранее не использовались. Кроме того, компания ведет проекты по модернизации традиционной промышленности.

«Для Самарской области сотрудничество с агентством важно, в первую очередь в сфере автомобильной промышленности, нашей работе по локализации автокомпонентов. Здесь взгляд со стороны на технологическую цепочку интересен», - отметил Дмитрий Азаров.

По итогам рабочей встречи между Правительством Самарской области и АНО «Агентство по технологическому развитию» было подписано соглашение о сотрудничестве.

В рамках Петербургского международного форума подписано соглашение о сотрудничестве между Самарской областью и Российской венчурной компанией. РВК — один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Основная задача компании -объединение и развитие ресурсов для создания и продвижения инновационных продуктов и технологий в приоритетных технологических сферах, обеспечивающих лидерство России на глобальном технологическом рынке.

Глава региона Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что соглашение имеет важное значение для региона. В Самарской области запланирован целый ряд мероприятий по развитию инновационной деятельности, в том числе 7–9 сентября в столице региона пройдет форум бизнес-ангелов. Это уникальный проект, представляющий особую программу, рассчитанную на начинающих предпринимателей. РВК принимает участие в этом проекте в информационном, организационном плане.

Генеральный директор РВК Александр Повалко заявил о заинтересованности компании в сотрудничестве с Самарской областью: «Нам очень интересны проекты, которые сегодня разворачиваются в регионе. Но еще более нам интересно, чтобы такие проекты не были единичными. Совместно с вами нам бы хотелось, чтобы в регионе заработала фактически фабрика проектов. Нам нужно использовать те сильные стороны, которые есть у Самарской области».

В первый день работы ПМЭФ-2018 Дмитрий Азаров также провел рабочую встречу с президентом компании Schneider Electric Жаном Паскалем Трикуаром и президентом ЗАО «ГК "Электрощит» - ТМ Самара»Эриком Бриссе. Стороны обсудили перспективы Schneider Electric в Самарской области.

Глава региона добавил, что особое внимание областных властей уделяется высокотехнологичным компаниям, и выразил уверенность, что компания Schneider Electric будет активно развивать конструкторское и инженерное направление на территории региона.

Жан Паскаль Трикуар подчеркнул, что Самарская область - важнейший регион России для компании Schneider Electric, в Самаре находится самое крупное предприятие компании в стране. «Уровень инвестиций компании в Самарскую область показывает качество взаимодействия с региональными властями. Реализация наших проектов была бы невозможна без активной поддержки вашей команды», - сказал Жан Паскаль Трикуар.

Он подчеркнул, что Schneider Electric планирует и в дальнейшем развивать собственное производство и продолжит инвестировать в экономику региона. Дмитрий Азаров добавил, что Самарская область заинтересована в продолжении сотрудничества как с компанией Schneider Electric, так и французскими предприятиями в целом.«Самарская область является одним из ключевых регионов для сотрудничества между Россией и Францией», - заметил глава региона. В частности, расширение сотрудничества с французской стороной обсуждались в ходе недавней встречи главы региона с послом Франции в России Сильви Берманн. Также прорабатывается возможность организации регулярного авиасообщения между Самарой и Парижем.

Позже в первый день международного экономического форума Дмитрий Азаров и генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Стефанос Вафеидис подписали соглашение о сотрудничестве. Глава региона поблагодарил Стефаноса Вафеидиса за проект тура кубка Чемпионата мира по футболу, который посетил Самару в середине мая: «Благодаря компании «Кока-Кола» это событие стало возможным. Оно стало настоящим праздником спорта, праздником футбола на территории Самарской области».

Стефанос Вафеидис отметил, что заключенное соглашение закладывает основы для дальнейшего сотрудничества: «У компании «Кока-Кола» и Самарской области давняя история хороших взаимоотношений. Соглашение открывает новый этап сотрудничества. Впереди много интересных проектов». Также он поблагодарил главу региона за помощь в организации тура кубка Чемпионата мира в Самарской области. «Хочу заверить вас, весь мир пристально наблюдает за тем, как в Самаре проекты становятся реальностью», - сказал Стефанос Вафеидис.

Также на форуме состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области и ПАО «КамАЗ». Свои подписи под документом поставили глава региона Дмитрий Азаров и генеральный директор автозавода Сергей Когогин.

Дмитрий Азаров выразил слова благодарности Сергею Когогину за его непосредственное участие в развитии экономики Самарской области. «Уверен, что сотрудничество между Самарской областью и ПАО «КамАЗ» будет успешным, мы готовились к подписанию, вместе наметили цели, которые нам предстоит реализовать. Со стороны региона будет полная поддержка усилиям, направленным на создание инжиниринговых компетенций на территории региона», - сказал Дмитрий Азаров.

Сергей Когогин, в свою очередь, подчеркнул, что Самарская область по праву считается автомобильной столицей страны. «Являясь членов совета директоров ПАО «АвтоВАЗ», вовлечен во все процессы, которые происходят в Самарской области в этой отрасли», - подчеркнул Когогин.

Стоит отметить, что группа КамАЗ в этом году стала собственником тольяттинской компании «Объединенные автомобильные технологии», и взаимодействие КамАЗа с региональными властями по развитию этого предприятия является важной стратегической задачей.

Также в ходе первого фоумного дня прошли переговоры между Главой Самарской области Дмитрием Азаровым и генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

Взаимодействие с корпорацией имеет стратегическое значение для региона - среди крупнейших работодателей, входящих в "Ростех", такие компании как АвтоВАЗ и ПАО «Кузнецов».

«И экономика региона, и социальное самочувствие во многом зависят от того, насколько успешно работает компания и ее предприятия на территории Самарской области», - сказал Дмитрий Азаров.

На встрече обсуждались планы развития предприятий «Ростеха», работающих на территории Самарской области, модернизация производства, портфели заказов. Глава региона обратил особое внимание на важность обеспечения полной загрузки предприятий.

На площадке Петербургского международного экономического форума глава Самарской области Дмитрий Азаров и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подписали соглашение о сотрудничестве между регионами в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Документ рассчитан до 2021 года. Также главы регионов подписали план мероприятий по реализации соглашения.

«Хабаровский край, как и Самарская область, - промышленные регионы. У нас развито авиастроение, как гражданское, так и военное, а в Самаре находится ведущий аэрокосмический вуз страны. Поэтому мы заинтересованы в подготовке наших специалистов в Самарском национальном университете», - заметил по итогам подписания Вячеслав Шпорт.

Дальневосточный регион также заинтересован в сотрудничестве в области автомобилестроения. Еще одно направление сотрудничества связано с пищевой промышленностью. Так, хабаровские бизнесмены заинтересованы в поставках морепродуктов на прилавки самарских магазинов.

Дмитрий Азаров напомнил, что подписание соглашения между Самарской областью и Хабаровским краем стало результатом давней совместной работы глав регионов. «Тот мощный промышленный потенциал, которым обладают и Хабаровский край, и Самарская область, могут обеспечить определенную синергию при объединении усилий по самым разным направлениям сотрудничества», - сказал Дмитрий Азаров.

Также глава Самарской области Дмитрий Азаров провел переговоры с председателем совета директоров группы компаний "Русагро" Вадимом Мошковичем. Обсуждался широкий круг перспективных направлений сотрудничества региона и компании в области АПК.

Вадим Мошкович назвал Самарскую область одним из ключевых регионов для группы компаний. Русагро готово участвовать в программах развития сельского хозяйства в области. В частности, по подсчетам специалистов ГК, благодаря расширению мелиорации, регион сможет производить дополнительно до 5 млн тонн сельхозпродукции. Учитывая уникальное географическое положение Самарской области, проблем со сбытом не возникнет.

Группа развивает собственную селекционную программу. Здесь "Русагро" не только сотрудничает с Министерством образования и науки РФ, научно-исследовательскими институтами, такими как, например, Всероссийский институт растениеводства имени Н. И. Вавилова, но и создает собственные подразделения по данному направлению.

Отдельно стороны обсудили развитие производства и переработки молока в Самарской области. На сегодня "Русагро" имеет успешный опыт строительства молочных комплексов в различных регионах России. В ходе встречи стороны обсудили возможность реализации в регионе высокотехнологичного современного комплекса из восьми ферм на 5 тысяч голов дойного стада, способного перерабатывать 1 тыс. тонн молока в сутки.

Открытие только одной такой фермы дает 100 новых высококвалифицированных рабочих мест, а для небольших сельских муниципалитетов это ощутимые цифры.

Общие потенциальные инвестиции в развитие молочной промышленности региона Вадим Мошкович оценил в 40 млрд рублей.

Комплекс имеет возможность производить практически весь спектр молочной продукции: молоко высшего качества, йогурты, твердые сыры и т.д.

Дмитрий Азаров назвал это предложение очень интересным, поскольку сейчас регион обеспечивает потребности за счет собственного производства только на 57%. Он дал поручение врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александру Кобенко уже на следующей неделе подготовить и отправить предложения для "Русагро" по реализации этого инвестиционного проекта на территории региона.