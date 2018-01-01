Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" посетили с рабочим визитом стадион "Самара Арена". Самара стала вторым по счету городом на пути следования делегации, в состав которой входят более 70 экспертов FIFA и Оргкомитета "Россия-2018".

Это специалисты в области проектирования и строительства стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, медицинских услуг, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ.

Директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отметил, что ему приятно вернуться в Самару. "Мы приехали не только для того, чтобы проинспектировать стадион, мы проверяем готовность всей инфраструктуры города: аэропорта, отелей, тренировочных площадок, транспортной инфраструктуры. Во всех этих областях удалось многое сделать", — сказал он.

Колин Смит отметил прогресс в строительстве стадиона "Самара Арена", но призвал не расслабляться.

Колин Смит:

Предстоит огромный объем работы. Нас проинформировали, что ближе к концу апреля стадион будет сдан в эксплуатацию, и это должно случиться до запланированных тестовых матчей. В этом нет ничего невозможного, но и от правительства, и от подрядчика потребуется много усилий и взаимодействия для выполнения этой задачи.

Дмитрий Азаров сообщил, что эксперты FIFA положительно оценили динамику и те изменения, которые произошли на стадионе с момента их последнего визита. Положительно оценили и реализацию тех проектов, которые входили в зону ответственности региона.

Дмитрий Азаров:

Мы существуем в очень жестких сроках — до тестовых матчей остается очень мало времени. К сожалению, погода нам не помогает — мы фиксируем не радующие нас рекорды по температурному режиму, и это создает дополнительные проблемы.

В это время мы рассчитывали иметь среднесуточную температуру в районе нуля, что позволило бы нам заниматься газоном. А по факту у нас до -20 ночью. Это вносит коррективы в сроки укладки газона, и для нас важно, что эксперты FIFA с пониманием относятся к этой ситуации.

Все понимают, что укладывать газон при отрицательных температурах, чтобы только отчитаться, — значит попросту уничтожить его.

Мы будем подходить разумно и приступим к работам на поле при нормативных температурах, что обеспечить необходимое качество газона. На сегодняшний момент подготовка к чемпионату не просто контролируется мною, она проходит при моем личном участии и полной мобилизации всех структур, отвечающих за подготовку к мировому первенству. Самара умеет справляться с задачами государственной важности.