После появления новости о конкурсе на определение подрядчика проектных работ для нового здания Драмы в Струкачах, горожане начали возмущаться. Их голос был услышан, правда, довольно необычным образом.

В комментариях к твиту адвоката Андрея Соколова, Дмитрий Азаров написал:

"В Струковском саду не будет здания. Конкурс объявлен по недомыслию министерства и будет отменён в понедельник".

Интернет-демократия в действии.