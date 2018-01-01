Дмитрий Азаров лично запретил строительство театра в Струкачах

Сегодня, 11:38

После появления новости о конкурсе на определение подрядчика проектных работ для нового здания Драмы в Струкачах, горожане начали возмущаться. Их голос был услышан, правда, довольно необычным образом.

В комментариях к твиту адвоката Андрея Соколова, Дмитрий Азаров написал:

"В Струковском саду не будет здания. Конкурс объявлен по недомыслию министерства и будет отменён в понедельник".

Интернет-демократия в действии.

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