Дмитрий Азаров лично поздравлял самарчанок на Ленинградской
Вчера, 23:38
Сегодня днем на улице Ленинградской руководитель области Дмитрий Азаров дарил букеты тюльпанов всем женщинам и желал им счастья, домашнего уюта, тепла и любви!
Тюльпаны от губернатора и поздравления получили десятки женщин от самых юных до убеленных сединами.
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