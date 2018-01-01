Сегодня днем на улице Ленинградской руководитель области Дмитрий Азаров дарил букеты тюльпанов всем женщинам и желал им счастья, домашнего уюта, тепла и любви!

Тюльпаны от губернатора и поздравления получили десятки женщин от самых юных до убеленных сединами.