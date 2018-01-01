Дмитрий Азаров лично поздравлял самарчанок на Ленинградской

Вчера, 23:38

Сегодня днем на улице Ленинградской руководитель области Дмитрий Азаров дарил букеты тюльпанов всем женщинам и желал им счастья, домашнего уюта, тепла и любви!

Тюльпаны от губернатора и поздравления получили десятки женщин от самых юных до убеленных сединами.

ТАКЖЕ
в рубрике

Дмитрий Азаров поздравил и наградил женщин: "Ваша энергия, ваш талант заряжают мужчин"

Елена Лапушкина впервые высказалась о точечной застройке в центре Самары

"Точка роста" для самарских студентов

Дмитрий Азаров участвовал в татарском Дне Здоровья и готовил плов

НОВОЕ НА САМАРА.РУ
Дмитрий Азаров лично поздравлял самарчанок на Ленинградской
Приятный сюрприз в день 8 марта.
Пьяный Михаил Ефремов со сцены посылал самарскую публику нах
Некоторые уходили, некоторые терпели.
© 2009-2018 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.