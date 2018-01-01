Согласно источникам в «Тольяттиазот», завод остался без генерального директора. Об этом пишет сайт tltgorod.ru

24 июня пост генерального директора ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» покинул Вячеслав Суслов, а на его место советом директоров назначен Дмитрий Межеедов, работавший заместителем гендиректора. Эта перетасовка в руководстве заводом произошла незадолго до вынесения приговора основным владельцам завода. Его обвинительный характер был очевиден задолго до окончания судебного следствия даже адвокатам защиты и посеял панику в руководящем составе завода, которое, возможно, также причастно к прозвучавшим на суде нарушениям закона.

Возможно, как и ранее осужденный Евгений Королев, Суслов вскоре тоже окажется где-нибудь в Лондоне.

Комсомольский районный суд Тольятти 5 июля признал бывшее руководство химкомбината «Тольяттиазот» виновным в хищении 85 млрд руб. путем занижения цен на основную продукцию. Совладельцы завода Владимир и Сергей Махлаи, а также их партнер Андрес Циви приговорены к 9 годам колонии, экс-гендиректор ТОАЗа Евгений Королев и глава швейцарского офшора Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт – по 8,5 лет. Кроме того, суд обязал их заплатить денежный штраф и вернуть на предприятие 77 млрд руб. похищенных средств.

Однако сменить орган управления на ТоАЗе все же не удалось. Налоговая инспекция отказала в регистрации нового гендиректора, посчитав такие перестановки незаконными и подозрительными. Таким образом, химический гигант, опасный производственный объект остался без оперативного управления. Сейчас никто не несет никакой ответственности ни за его работу, ни за обеспечение безопасности, ни вообще за то, что происходит на заводе.

Но это еще не все. По данным Федеральной антимонопольной службы, судя по поступившему туда запросу, совет директоров ТОАЗа намерен вскоре заменить российский управляющий орган завода (ЗАО Корпорация «Тольяттиазот») иностранным. Скорее всего, чтобы не привлекать внимание, название управляющей компании останется прежним, сменится только его юрисдикция.

Это означает, что нынешнее руководство хочет полностью снять с себя ответственность за управление предприятием и перевести его, как ранее активы завода, в иностранную юрисдикцию. Для согласования иностранного управления оно и обратилось в ФАС. В то время как многие ценные производственные активы уже сейчас тайком выведены в зарубежные офшоры, в будущем с иностранных управляющих «Тольяттиазота» вообще нечего будет спросить.

Однако, скорее всего, ФАС не согласует перевод управления стратегически важным производственным объектом в иностранную юрисдикцию. Что ж, это дало бы надежду что в конце концов преступления на заводе прекратятся, предприятию будет возмещен 77-миллиардный ущерб, и его снова по праву можно будет считать флагманом российской химической отрасли.