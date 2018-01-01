Суд посчитал, что Марина Федулова фиктивно трудоустраивала в ГБПОУ "мертвые души", чем причинила областному Министерству культуры ущерб в 6,399 миллионов рублей. Подробности дела освещает "Самарское Обозрение".

Уголовное дело Марины Федуловой рассматривал суд Ленинского района. Ей в вину вменялось мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. В версии стороны обвинения, директор хореографического училища "в течение длительного периода времени" похищала деньги из выделенных училищу бюджетных средств на оплату труда фиктивно трудоустроенным лицам. Тем самым министерству культуры области был причинен ущерб свыше 6,399 миллионов рублей.

В конце марта 2018 года фигурантка была осуждена особым порядком, получила 2 с половиной года колонии общего режима и была взята под стражу в зале суда.

Адвокат Федуловой Анатолий Кузнецов не согласился с приговором и обжаловал его в порядке апелляции. По словам Кузнецова, сомнения стороны защиты вызвала суровость назначенного судом наказания. "Моя подзащитная признала вину, чистосердечно раскаялась и частично возместила ущерб".

Прокуратура тоже обжаловала приговор, но по другим основаниям. Надзорное ведомство посчитало, что директору училища необходимо было назначить еще и дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности.

В начале июля 2018 года дело было пересмотрено областным судом, требования прокуроратуры были частично удовлетворены. В ближайшие 2 с половиной года Марина Федулова если и будет преподавать танцы, то только в женской колонии.

ГБПОУ "Самарское хореографическое училище (колледж)" создано в июле 2007 года при областном театре оперы и балета. Училище готовит артистов балета для театров оперы и балета, музыкальных театров, театров музыкальной комедии, профессиональных хореографических коллективов.

Директором учреждения сейчас значится Регина Молошник.