Директор самарского частного "рехаба" оказался наркоторговцем с отсидкой

Сегодня, 14:23

Очень показательная история произошла в Самаре. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, директора самарского частного реабилитационного центра задержали в связи с пропажей денег пациента.

48-летний потерпевший сообщил полицейским о краже. По словам мужчины, он страдает алкоголизмом и проходил курс реабилитации в частном центре. Несколькими днями ранее пациент отдал на хранение директору организации 20 тысяч рублей. А 30 декабря обнаружил, что деньги пропали и подал заявление в полицию.

Полицейские изъяли следы пальцев, опросили сотрудников центра и пациентов. Как выяснилось, доступ на территорию центра строго ограничен, а директор в этот день не появился на рабочем месте. Поэтому полицейские заподозрили его.

39-летнего директора "реабилитационного центра" задержали. Как выяснилось, он имеет судимость за незаконный оборот наркотиков и не зарегистрирован в Самарской области. Подозреваемый сознался и рассказал полицейским, что украденные деньги успел потратить.

Каким образом он стал директором реабилитацинного центра и какие услуги этот "центр" оказывал, к сожалению, не сообщается.

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