Приехав в Самару Дима Билан отправился в детскую клинику, чтобы передать учреждению подарок – сертификат в сумме миллиона рублей на приобретение медицинской аппаратуры, пишет "Волжская Коммуна".

По приезде в больницу певца встречали медперсонал, пресса и дети с родителями, которые в данный момент находятся на стационарном лечении. С ними певец встретился в конференц-зале. Общаясь с поклонниками, Билан рассказал, что сам буквально несколько месяцев назад лежал в больнице со сложной травмой ноги. За это время он успел хорошо пообщаться с врачами, проникнуться сложностью и ответственность их работы.

«Я вернулся в Самару потому, что ощущаю некий долг перед этим городом, - сказал Билан. – Это мое личное решение. Если я могу помогать, значит, я буду это делать. Моя душа требует быть нужным. Я привык отдавать себя максимально. Как человек, долгое время пролежавший в больнице, потому что три месяца не мог ходить, понимаю, как важно помогать людям, тем, кто нуждается в лечении».

В благодарность главный врач Ольга Галахова преподнесла артисту букет роз. После этого Диму буквально окружили дети с просьбами дать автограф и сфотографироваться. Билан постарался никому не отказать, всем пожелал скорейшего выздоровления и отправился готовиться к вечернему концерту.

Надо отметить, что все расходы и организационные хлопоты по организации концерта он взял на себя.

Бесплатный концерт Димы Билана на площади Куйбышева состоялся в этот же день.