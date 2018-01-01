Решение было принято на пленарном заседании Самарской Губернской Думы 27 февраля.

Работать в Думе на постоянной основе будут заместитель председателя комитета по строительству Петр Карайман и Михаил Матвеев. Матвеев стал заместителем председателя комитета по местному самоуправлению.

Таким образом, число оплачиваемых депутатов Самарской Губернской Думы увеличилось с 14 до 16 человек. Сейчас на постоянной основе (то есть - получают заработную плату, имеют льготы и преференции) работают депутаты Татьяна Бодрова, Сергей Войтенко, Александр Живайкин, Андрей Коновалов, Екатерина Кузьмичева, Алексей Лескин, Дмитрий Литвинов, Михаил Маряхин, Андрей Першин, Вера Попова, Виктор Сазонов, Марина Сидухина, Юрий Шевцов и Александр Степанов.