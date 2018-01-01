Вчера, 22:34
Сегодня самарские парламентарии, среди которых несколько долларовых миллионеров озаботились судьбой малоимущих студентов и решили помочь им. И помогли. Установили ежегодную доплату в размере двухсот рублей в год.
Всего по мнению парламентариев в финансовой помощи в Самарской области нуждаются 12 000 студентов, общая сумма финансовой помощи составит 2,5 миллиона рублей.
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