Депутатская щедрость. Малоимущим студентам Самарской области будут доплачивать двести! рублей! в год!

Вчера, 22:34

Сегодня самарские парламентарии, среди которых несколько долларовых миллионеров озаботились судьбой малоимущих студентов и решили помочь им. И помогли. Установили ежегодную доплату в размере двухсот рублей в год.

Всего по мнению парламентариев в финансовой помощи в Самарской области нуждаются 12 000 студентов, общая сумма финансовой помощи составит 2,5 миллиона рублей.

ТАКЖЕ
в рубрике

Новый дворец спорта, на месте снесеннего, обещают построить за 2 года

"Трансгруз" и мэрия продолжают уродовать центр Самары. В 120 квартале компания построит 22-этажные дома

"Я искренне благодарю всех сотрудников предприятия!" Зачем космонавт Антон Шкаплеров сфотал зимнюю Самару с орбиты

Умер Георгий Мирзоев - бывший главный конструктор АвтоВАЗа, автор "Нивы" и "восьмерки"

НОВОЕ НА САМАРА.РУ
Спартаковские фаны недовольные отменой матча блокировали автобус команды
Матч был отменен из-за мороза.
"ВолгаФест 2018" пройдет 2 и 3 июня
Главная тема теперь уже традиционного фестиваля - будущее.
© 2009-2018 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.