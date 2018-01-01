23 сентября, в Самаре были задержаны подозреваемые в коммерческом подкупе. За 1,5 млн руб. они обещали обеспечить определенной фирме победу на электронных торгах. Об этом сообщает Volga News.

Сотрудники УФСБ России по Самарской области сначала задержали посредника. Далее, по данным собственных источников Волга Ньюс, активист ОНФ, участник движения "Убитые дороги", депутат совета депутатов Самарского района Аркадий Лазарев сам явился на допрос к следователю со своим адвокатом. В итоге его задержали, сейчас Лазарев находится в изоляторе временного содержания.

Сегодня будет решаться вопрос об избрании меры пресечения фигурантам этого дела. Предположительно, действия задержанных могут квалифицировать по ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере").

В социальных сетях появилась информация, что задержание Лазарева - это месть за его деятельность в Объединенном Народном Фронте, где Лазарев занимался в том числе, проблемами дорожного строительства в регионе.