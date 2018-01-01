Департамент строительства и архитектуры Самары возглавила Елена Бондаренко

Сегодня, 17:58

Самарский департамент строительства и архитектуры возглавила Елена Бондаренко, которая до этого занимала пост заместителя начальника ДСА.

Сергей Рубаков, который с июня 2017 года находится под домашним арестом, написал заявление об увольнении, которое было подписано только в конце прошлой недели.

Рубакова задержали по заявлению Реналя Мязитова, возглавлявшего СОФЖИ. Он попросил Рубакова помочь в решении своих проблем и даже выразил готовность дать 2,5 миллиона рублей для некоего ответственного лица. Деньги передавались в ресторане «Паровоз» на улице Максима Горького уже под контролем оперативников ФСБ. Рубакова тут же задержали.

С этого момента, то есть практически девять месяцев, департамент строительства и архитектуры областного центра работал без руководителя.

При этом на официальном сайте городской администрации гласвой ДСА до сих пор числится Рубаков.

Фотография: ProGorod

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