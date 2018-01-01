В Самаре на отрезке Ташкентской от больницы Калинина до улицы Стара-Загора приступили к демонтажу мебельного рынка. Рынок работал на этом месте около 20 лет. Об этом пишет "Волжская Коммуна".

Министр строительства Самарской области Иван Пивкин сообщил, что подрядчик, который ведет дорожные работы на этом участке, может не успеть освоить 88 млн рублей, заложенные в бюджете-2018, из-за незаконно установленных автомойки и мебельного рынка. 9-10 ноября была демонтирована автомойка, после этого строители приступили к сносу рынка. Параллельно продолжаются земляные работы по устройству основания под будущую магистраль.

Завершит реконструкцию Ташкентской АО «Балтийская строительная компания-СПб», входящее в ГК «Волгатрансстрой». Общая цена контракта - 147,4 млн рублей, из них 88 млн планировалось выделить в 2018 году. Работы на участке протяженностью 660 метров нужно завершить к концу сентября 2019 года. На новой дороге предусмотрено по две полосы движения в оба направления движения.