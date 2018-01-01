Делом Ивана Нещадимова заинтересовался "Человек и закон"

26 августа 2019, 19:54

Уголовным делом бывшего замначальника Куйбышевского райотдела полиции Ивана Нещадимова заинтересовался правовой центр "Человек и закон", сообщает Volga News.

Об этом стало известно в минувшую пятницу, 23 августа, в Самарском районном суде, где продолжается рассмотрение дела. Председательствующий судья Дмитрий Дерунов удовлетворил просьбу руководства программы "Человек и закон", позволив видеосъемку заседания.

8 августа прошлого года майор Нещадимов был задержан сотрудниками УФСБ якобы при получении взятки и вскоре помещен в следственный изолятор, где находится по сей день. Своей вины в инкриминируемых деяниях он не признает.

В четверг, 22 августа, начался судебный процесс. После оглашения обвинительного заключения в течение двух заседаний стороны допрашивали потерпевшего Андрея Епишова - учредителя и директора ООО "Самарастройснаб" ("ССС").

По его словам, когда в конце мая прошлого года он вывозил купленный у "Самарских тепловых сетей" песок, его автомобили несколько раз задерживали сотрудники ГИБДД и препровождали на штрафстоянку, хотя у водителей при себе были товарно-транспортные накладные. В ответ на что защита поинтересовалась, почему песок вывозили только в темное время суток. Потерпевший пояснил, что ночью на дорогах свободнее.

Как рассказал Епишев суду, полицейские объясняли его водителям свое дежурство на месте забора песка тем, что в полицию поступили заявления о его хищении и что вопрос о его беспрепятственной вывозке следует решать с начальством.

Самарастройснаб терпел убытки, так как большегрузный транспорт был взят в аренду. И Епишов обратился за помощью к своему приятелю Марату Багдасарову, который вскоре сообщил, что для решения вопроса нужно передать 200 тыс. руб. Ивану Нещадимову и что деньги пойдут в том числе его начальнику и работнику прокуратуры.

Сам потерпевший Нещадимова не знал, и в этой ситуации все решения принимались с участием Багдасарова.

В результате мужчины написали коллективное заявление о том, что сотрудник полиции требует мзду за возможность ООО "ССС" спокойно заниматься бизнесом. Епишов передал Багдасарову требуемую сумму из личных сбережений, после чего тот ему позвонил и сообщил, что Нещадимова "приняли".

По мнению защиты, то, что Епишов называет складом песка, является дамбой, защищающей Куйбышевский район от половодья. Дамбу насыпали еще при советской власти, и на ней уже разросся лес, укрепляющий береговую линию от размыва. Эти деревья вывозящим песок пришлось спилить, что и вызвало возмущение местных жителей, которые обратились в полицию.

На публичной кадастровый карте "склад песка" в Самарском заречье находится на участке 63:01:0000000:616, обозначенном как "земля населенных пунктов для строительства водозаборных сооружений, дамба длиной 7 км". Площадь этого участка у 3-го затона - почти 81 га.

Действительно, в последние годы природоохранная прокуратура бьет тревогу по поводу незаконной добычи песка на территории области, которая приводит в том числе к изменению рельефа дна под волжским фарватером.

По признанию самого потерпевшего, на данный момент его предприятие вывозкой песка уже не занимается из-за возбуждения уголовного дела. Подробности этого дела выяснить не удалось, так как председательствующий все вопросы на данную тему отклонял.

Интересовалась защита и заявленным гражданским иском к их клиенту. Епишов оценил ущерб его предприятию, якобы причиненный действиями подсудимого, более чем в 640 тыс. рублей. Но, по мнению адвоката Владимира Олейника, подсудимый путает ущерб с упущенной выгодой.

На следующем заседании планируется начать допрос свидетелей.

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